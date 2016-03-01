​В честь выдающегося ученого

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Юбилейные мероприятия, в которых приняли участие представители научной общественности, начались с возложения цветов к памятнику У. Джолдасбекову. Они продолжились собранием на механико-математическом факультете. Здесь состоялись показ фильма об академике и церемония присвоения большому залу факультета его имени. В этот же день студентам вручили стипендии им. У. Джолдасбекова.

С основным докладом выступил ректор КазНУ академик Галым Мутанов. Он напомнил биографию академика, рассказал о его пути в науку, который начался в 1954 году в Шымкенте, в Казахском химико-технологическом институте. Научные успехи продолжились в аспирантуре Московского текстильного института, где в 1961-м он блестяще защитил кандидатскую диссертацию, которую по научной ценности оценили как док­торскую. Затем ученый работал в Казахском политехническом институте им. Ленина, где происходило его становление как ученого, педагога и талантливого управленца.

Академик внес вклад и в развитие государства. Он шесть раз избирался депутатом Верховного совета страны, затем – Парламента РК. В последние годы жизни У. Джолдасбеков возглавлял Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса и созданную им Республиканскую партию труда. Он стал и инициатором Закона «О науке».

– Имя Умирбека Арислановича, возглавлявшего КазГУ имени С. Кирова с 1970 по 1986 год, вписано золотыми буквами в историю Казахстана, – отметил ректор. – Его деловой подход, современные взгляды воспринимались как поистине революционные для той эпохи. Он смог изменить структуру учебных планов, поставив во главу угла логические схемы. Благодаря этому стали реальными межпредметные связи общетеоретических и специальных дисциплин.

При Джолдасбекове стали открываться новые специальности, кафедры и факультеты. Академик Иса Байтулин в своем выступлении вспоминал, как поддержал молодой ректор его предложение открыть на биофаке три новые кафедры. Когда Умирбек Арисланович пришел в КазГУ, в вузе насчитывалось всего 30 профессоров, а через 16 лет – 130.

Результаты столь деятельного подхода не заставили себя ждать: КазГУ встал вровень с признанными первыми университетами СССР и гордо держит звание флагмана высшего образования нашей страны. Во многом благодаря У. Джолдасбекову в 1975 году в КазГУ началась грандиозная стройка университетского городка. На территории более чем в 70 га раскинулся КазГУград – уникальный комплекс учебных зданий, общежитий, лабораторий. Галым Мутанов назвал этот комплекс «рукотворным памятником замечательному ректору». Многие выступавшие подчеркивали, что академик внес существенный вклад в создание механизмов высоких классов. Предложенные им способы исследования механизмов такого типа позволили создать способы проектирования и ряд новых эффективных машин. В 2011 году напротив Дворца студентов, который также носит имя У. Джолдасбекова, открыли ему памятник. Воплощенный в граните, Умирбек Джолдасбеков с гордостью смотрит на свое детище, которое продолжает развивать науку.

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