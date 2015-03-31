Свежий выпуск
В честь знаменательных дат
Филипп Легкоступ, Кызылординская область
Отправившиеся в путь передвижные медицинские комплексы, оснащенные современным медицинским оборудованием, в течение одного месяца объедут аулы Аральского, Казалинского, Сырдарьинского, Шиелийского и Жанакорганского районов.
За время работы «Каравана здоровья» у всех желающих будет возможность посетить врачей, пройти обследование и в случае необходимости получить направление в лечебное учреждение. Кстати, ставшая традиционной «заброска медицинского десанта» в отдаленные аулы спасла в Приаралье далеко не одну жизнь. «Караваны здоровья» широко востребованы в регионе. В минувшем году, по данным облздрава, передвижные медицинские комплексы побывали в 135 населенных пунктах области, оказав медицинскую помощь 286 035 кызылординцам.

Популярное

Все
Дорога в Новый Казахстан, или Что такое Вторая республика
Равнение на улучшения
Каждому – по заслугам
«Хотелось бы быть казахом, блуждающим, как они, среди самого прекрасного в природе...»
Влага для полей при «сухих» прогнозах
«Покрывало» для пашни
Ждем побед от наших атлетов
Их жизнь достойна подражания
Главный политический запрос
Приглашение принято
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Премьер Казахстана встретился с исполнительным директором компании "Trafigura"
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Свежий выпуск
Отан. Армия. Жас сарбаз
Свежий выпуск
Заметили и погасили
Свежий выпуск
Клиенты в обиде
Свежий выпуск
В единстве и согласии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]