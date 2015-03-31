Свежий выпуск В честь знаменательных дат Филипп Легкоступ, Кызылординская область

Отправившиеся в путь передвижные медицинские комплексы, оснащенные современным медицинским оборудованием, в течение одного месяца объедут аулы Аральского, Казалинского, Сырдарьинского, Шиелийского и Жанакорганского районов.

За время работы «Каравана здоровья» у всех желающих будет возможность посетить врачей, пройти обследование и в случае необходимости получить направление в лечебное учреждение. Кстати, ставшая традиционной «заброска медицинского десанта» в отдаленные аулы спасла в Приаралье далеко не одну жизнь. «Караваны здоровья» широко востребованы в регионе. В минувшем году, по данным облздрава, передвижные медицинские комплексы побывали в 135 населенных пунктах области, оказав медицинскую помощь 286 035 кызылординцам.



