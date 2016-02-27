Свежий выпуск
​В честной и равной борьбе
Инеш БЕРЖАНОВА

В рамках встречи руководство Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами (РОККВ) ознакомило присутствующих с основными механизмами проведения избирательного процесса. Отдельным пунктом ее председатель Нурлан Еримбетов остановился на роли наблюдателей. Отрадным спикер назвал увеличение числа молодых активистов, которые на доб­ровольной основе вступают в ряды «конт­ролеров» на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней.

– Выборы будут обсуж­дать как в стране, так и за рубежом, – отметил Н. Еримбетов. – Поэтому наблюдатели должны взять на себя ответственность, сделать все, чтобы они проходили в честных и равных условиях.

Также на заседании «круг­лого стола» прозвучала мысль о том, чтобы создать в последующем специальный институт наб­людателей для работы на постоянной основе. Впрочем, и сегодня представители РОККВ проходят всю необходимую подготовку. Получив теоретические знания о выборном процессе, роли наблюдателей в нем, их правах и обязанностях, добровольцев «тренируют», чтобы они могли адекватно оценивать ситуацию на местах. При этом особо подчеркивалось, что их действия не должны мешать общему ходу избирательного процесса.

В завершение участники подчеркнули, что развитие и укрепление механизмов общественного наблюдения в ходе электорального цикла будут содействовать открытости выборов, а также развитию электоральной культуры населения, повышению активности гражданского общества. 

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