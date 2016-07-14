​В числе самых активных

Открывая сессию, аким Акмолинской области – председатель ААНК Сергей Кулагин подчеркнул, что стабильность и единство – самое большое богатство нашей страны.

– Ключевая работа по укреплению казахстанского единства выстроена вокруг Ассамблеи народа Казахстана, – сказал он. – Главой государства утверждены Концепция укрепления и развития казахстанской идентичности и единства, а также Концепция развития АНК до 2025 года. Именно эти документы заложили основной вектор развития государственной этнополитики и АНК на ближайшее десятилетие. Значительный вклад в дело сохранения межэтнического единства и согласия вносит и Акмолинская областная ассамблея народа Казахстана. При ней успешно работают научно-аналитический центр, совет матерей, клуб журналистов, ассоциации детских и молодежных организаций, мастеров народно-прикладного творчества, а также языковая школа. За прошедшие годы ААНК стала одной из самых активных и инициативных в республике.

На сессии выступили члены ассамб­леи – директор Кокшетауского гуманитарно-технического лицея Наталья Дементьева, директор института повышения квалификации педагогических работников Акмолинской области «Орлеу» Еркин Исимбаев, аким Зареченского сельского округа Есильского района Наталья Милюк и другие.

Затем 15 акмолинским активистам АНК были вручены награды за значительный вклад в укрепление единства, мира и согласия народа, развитие духовной культуры, укрепление общественного согласия и казахстанского патриотизма. В частности, золотой медали Ассамблеи народа Казахстана была удостоена заместитель акима Коргалжынского района Сагадат Аккозова. Почетные грамоты и благодарственные письма АНК были вручены руководителю корейского культурного центра «Чинсон» Людмиле Лим, редакторам областных газет «Акмолинская правда» и «Арка ажары» Валентине Косянюк и Каирбаю Торегоже, руководителю народного танцевального ансамбля «Вайнах» Атбасарского района Юрию Вышегороду, заведующей практикой Кокшетауского колледжа культуры им. Акана-серэ Ольге Пивень, руководителю народного вокального ансамбля «Задоринка» с. Ижевского Аршалынского района Рите Байдышевой.

По итогам работы сессии члены ААНК приняли обращение к жителям области, в котором было отмечено особое значение внутренней стабильности и устойчивости в регионе, они призвали акмолинцев и впредь придерживаться тех же твердых позиций и принимать активное участие в строи­тельстве будущего нашей родины.

В этот же день для участников сессии была организована экскурсия в новый зал Акмолинского областного историко-краеведческого музея «Под единым шаныраком».