В числе ведущих вузов Свежий выпуск Ольга МАЛАХОВА, Алматы

Консорциум мировых университетов (WUC) объединяет ведущие вузы планеты и международные организации в сфере науки и образования. Его миссия – повышение роли университетов в решении ключевых проблем человечества, всемерная поддержка доступного и качественного образования, совершенствование образовательных систем. Особый акцент делается на повышении потенциала студентов, практическом применении полученных ими теоретических знаний.

Как правило, страну в консорциуме представляет только один университет. КазНУ им. Аль-Фараби – первый и единственный вуз в Центральной Азии, который удостоился чести стать членом такого глобального международного образовательного сообщества. В последние годы университет динамично продвигается в ведущих рейтингах, проводит конференции мирового уровня. Cтав членом WUC, теперь КазНУ стал партнером не только известных вузов мира, но и таких авторитетных организаций, как Всемирная академия искусств и науки, Международный зеленый крест, Международная ассоциация президентов университетов, Институт культурной дипломатии, Библиотека Александрии и других. Это, несомненно, способствует повышению имиджа и конкурентоспособности системы высшего образования Казахстана в мире.