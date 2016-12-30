В число 30 развитых стран — "через тернии к звездам"

Достижение главной цели национальной экономики за годы независимости – повышение устойчивости путем ее диверсификации – осуществлялось в трех важнейших направлениях. Первое – развитие перерабатывающих отраслей, развитие сферы услуг. Второе – реализация кластерной концепции за счет расширения и углубления цепочек добавленных стоимостей. Третье – создание новых отраслей по производству товаров и услуг. В результате удалось добиться прогрессивных изменений в структуре национальной экономики.В условиях ухудшения мировой конъюн­ктуры, падения мировых цен на сырьевые товары, основную экспортную продукцию Казахстана ожидается, что по итогам 2016 г. доля промышленности в стоимостном выражении снизится на 9,7%, в том числе горнодобывающей отрасли – на 5%, обрабатывающей – на 3,2%, сельского хозяйства – на 0,8%, строительства – на 0,25%. Прирост экономики на 0,2% произойдет за счет сферы услуг. В настоящее время идет стабилизация мировых цен на энергоносители, на металлы наметился подъем. По оценке, после адаптации экономики к новой экономической реальности в 2017 г. возможен рост (табл. 7).По первому направлению в Казахстане успешно развивается металлургия. Цветная, черная металлургия показывает стабильные результаты. О качестве продукции свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов, неоднократно выдававшей казахстанскому свинцу, цинку, меди, титану, алюминию сертификаты эталонов качества.Пищевая промышленность уверенно занимает третью позицию. Произведено 3,8 млн т муки, 466,7 тыс. т молочной продукции, 219,4 тыс. т мяса и субпродуктов, 4,1 тыс. т консервов, 140,1 млн литров соков, напитков. Выросло производство новой продукции – йогуртов, сыров. Импортозамещение в этой отрасли растет динамично.Химическая промышленность демонстрирует хорошую динамику. Эта отрасль совместно с нефтехимией уверенно занимает четвертую позицию в промышленности страны. Вырос выпуск нефтехимической продукции, удобрений: азотных – до 316,4 тыс. т, фосфорных – до 60,1 тыс. т, аммиака – до 179,9 тыс. т, фармпродуктов, лекарств, пластмассовых труб – до 127,6 тыс. т, промышленных газов, лакокрасочной продукции – до 66,6 тыс. т.Промышленность строительных материалов за годы независимости обеспечила страну основной отечественной продукцией. Вырос выпуск цемента до 8,6 млн т, бетона, кирпича, кровельных материалов.Электротехническая промышленность. Вырос выпуск более мощных трансформаторов (г. Кентау), аккумуляторов для железной дороги (г. Талдыкорган), кабелей (Павлодар, Семипалатинск, Караганда), в том числе медных, алюминиевых.Мебельная промышленность. Вырос выпуск мебели для сидения, кухонной, спальной, офисной.Транспорт. За годы независимости построено 40 тыс. км автомобильных и 2 700 км железных дорог. Построен морской порт Актау, порты Баутино, Курык, восстановлены речные порты Павлодара, Семея, Атырау, Усть-Каменогорска. Реализуется масштабная программа «Нұрлы жол». Выросли все виды перевозок: железнодорожные, автомобильные, возобновлено речное пароходство, созданы конкурентные авиакомпании.Доходы от деятельности 6 казахстанских авиакомпаний за 2011–2015 годы выросли на 51% – со 165,9 до 250,5 млрд тенге, аэропортов – 79 млрд тенге. Для сравнения: в 1994 г. доходы авиационного транспорта составили 2,2 млрд тенге. Рост более чем в 113 раз. Доходы от аэронавигационных услуг выросли за этот период на 132% – с 27,2 до 63,3 млрд тенге. В 2015 г. казахстанские авиакомпании на 39 внутренних маршрутах выполняли более 500 рейсов в неделю и перевезли 3,9 млн пассажиров. На авиакомпанию «Эйр Астана» приходится порядка 60% внутренних перевозок, или более 2,3 млн пассажиров, авиакомпаниями «СКАТ» и «Бек Эйр» было перевезено 815,3 и 763,2 тыс. пассажиров соответственно. Доли вновь созданной авиакомпании Qazaq Air и авиакомпаний АО «Жетысу авиа» и «Жезказган Эйр» – менее 1%. Для сравнения: в 1994 г. перевезено 2 млн авиапассажиров, в 1996 г. – 1,5 млн.Казахстан имеет авиасообщение с 26 иностранными государствами по 88 международным маршрутам, на которых выполняется 425 рейсов в неделю, в том числе со странами СНГ по 50 маршрутам (236 рейсов в неделю), со странами Ближнего Востока – по 15 маршрутам (92 рейса в неделю), со странами Юго-Восточной Азии – по 14 маршрутам (69 рейсов в неделю) и со странами ЕС – по 9 маршрутам (28 рейсов в неделю).Авиакомпаниями «Эйр Астана» и «СКАТ»в 2015 г. на регулярных международных рейсах было перевезено 1,8 млн пассажиров, соответственно 1,6 млн и 194,6 тыс. человек. На казахстанском рынке международных авиаперевозок присутствуют 22 иностранные авиакомпании: Turkish Airlines, Etihad, Aeroflot, KLM, Lufthansa, China Southern Airlines, Asiana Airlines, Fly Dubai, Узбекские авиалинии и др. Доля международных пассажиров, перевозимых казахстанскими перевозчиками, составляет в среднем 51%.За годы независимости энергетика Казахстана обеспечила стабильное энергоснабжение. Построены новые мощности на действующих ГРЭС, ТЭЦ. Введены малые гидроэлектростанции, сооружены ветровые и солнечные агрегаты. Расширилось число парогазовых энергетических установок с использованием попутного газа.Торговля значительно выросла, товарооборот в 1994 г. составлял 51,6 млрд тенге, а в 2015 г. он вырос до 6 369,6 млрд тенге, за январь – октябрь 2016 г. – 6 071,9 млрд тенге, по итогам года оценивается в 7 284 млрд тенге, или вырастет в 141 раз за анализируемый период. Сокращается доля вещевых рынков, все больше стало новых торговых центров. Многие мировые бренды открыли свои представительства, торговые центры. На объем внешней торговли оказало негативное воздействие обрушение мировых цен всех сырьевых товаров. За январь – октябрь 2016 г. внешнеторговый оборот страны составил 43,8 млрд долл., в 1994 г. этот показатель достиг 6,79 млрд долл. Максимальное значение было достигнуто в 2013 г. – 133,5 млрд долл. В настоящее время из Казахстана экспортируется 970 наименований товаров в 118 стран. Основные торговые партнеры: ЕС, Россия, Китай, Цент­ральная Азия.Сфера услуг занимает доминирую­щее положение в структуре национальной экономики. Доля сферы услуг в экономике в 2015 г. увеличилась до 23,2 трлн тенге и достигла 56,8% ВВП страны (40,8 трлн). Наряду с ведущими секторами этой сферы – торговлей, транспортом, связью – развиваются и другие направления.В стране растут услуги кинотеатров. В 2014 г. 96 кинотеатров с 207 кинозалами провели 537 тыс. сеансов для 12,8 млн зрителей и оказали услуг на 12,3 млрд тенге (2002 г. – 634 млн тенге). В прокате увеличивается количество казахстанских фильмов. В среднем это 10 отечественных фильмов в год, более половины из которых – производства киностудии «Казахфильм». В кинопрокате ежегодно демонстрируется свыше 300 фильмов, совокупный объемом кассовых сборов превысил в 2015 г. 70 млн долл. «Казахфильм» является лидирующей кинокомпанией в Центральной Азии, обеспечивающей полный цикл работ и услуг в сфере кинопроизводства и работающей по современным техническим и художественным стандартам. Благодаря успешным фильмам последних лет («Ирония любви», «Сказ о розовом зайце», «Ликвидатор», «Жаужүрек мың бала», «Шал», киноэпопея «Путь Лидера», «16 қыз», «Дорога к матери», «Құнанбай», «Аманат» и другие), удалось завоевать признание мировой и национальной аудитории.«Казахфильм» сотрудничает с ведущими казахстанскими и зарубежными вузами, которые готовят специалис-тов кино и телевидения. Это КазНАИ им. Т. Жургенова и Университет «Туран», ВГИК им. С. Герасимова, Нью-Йоркская киноакадемия, Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения и другие киношколы и организации, совместно с которыми проводятся различного рода образовательные программы (режиссерские, сценарные и продюсерские курсы, мас­тер-классы, тренинги).Доля национального кино в прокате Казахстана в 2008 г. составляла 3%, в 2009–2010-м – более 8%, в 2015 г. – до 10%. В период с 2008–2015 гг. 206 картин киностудии «Казахфильм» стали участниками 208 фестивалей и международных показов в 52 странах мира.В последние годы началась реализация кластерных проектов в металлургии. Новым стали освоение и выпуск первичного алюминия на Павлодарском алюминие­вом заводе (ПАЗ), а также титановых сплавов на УТМК, расширение ассортимента на металлургических заводах.Выпуск первичного алюминия на ПАЗе с 12 тыс. т в 2007 г. вырос до 219 тыс. т в 2015 г., в 2016 г. намечено увеличить выпуск до 232 тыс. т. По этому показателю Казахстан занял 26-е место в мире. Более 90% алюминиевой продукции направляется на экспорт в Россию, Турцию, Китай, Беларусь, Узбекистан и Украину. Экспорт алюминиевой проволоки в 2015 г. достиг 19,6 млн долл. В Казахстане основными потребителями алюминия являются АО «Казэнергокабель», выпускающее проволоку из павлодарского алюминия, «УПТК Азия-электрик», производящее кабели и провода для электроники и связи, а также Ульбинский металлургический завод, где первичный алюминий используется для получения бериллиевых сплавов. В настоящее время разрабатывается и ряд других проектов расширения алюминиевого кластера: выпуск автомобильных дисков, профиля, батарей, фольги и т. д.Расширение ассортимента на металлургических заводах позволило существенно увеличить производство стальных прутков до 339,6 тыс. т, стержней – до 432,9 тыс. т и значительно снизить экспорт этой продукции – с 1 млн т до 100 тыс. т. Вырос выпуск стальных труб, металлических конструкций.В 2010 году АО «УКТМК» приступило к реализации титанового кластера, освоив производство 11 тыс. т титановых слитков и сплавов, используемых в авиационно-космическом секторе, нефтегазовом и других отраслях промышленности (атомная энергетика, опреснение воды, химическая промышленность, медицина). АО «УКТМК» и крупнейшим в мире производителем стали – южнокорейской компанией POSCO создано совместное предприя­тие – ТОО «ПОСУК Титаниум». Им освоено новое инновационное производство по выпуску титановых слябов и слитков методом электронно-лучевой плавки. В последующем они прокатываются в титановые листы и трубы на предприятиях POSCO для дальнейшей реализации судостроительным компаниям Республики Кореи.На Балхашском заводе обработки цветных металлов освоен выпуск медной катанки, проводов, эмаль-провода, лигатуры, плит и полос. Экспорт готовых изделий из меди превысил 25 тыс. т.В пищевой промышленности освоены новые продуктовые линейки. Расширен ассортимент в хлебопекарной, кондитерской, консервной, мясо-молочной отраслях. Появились новые производства йогуртов, майонезов, кетчупа, сыров, круассанов.Мучной кластер: мука – 3,8 млн т, хлеб свежий – 721,1 тыс. т, крупа – 49,0 тыс. т, крахмал – 6,6 тыс. т, пирожное, мучные. кондитерские – 25,8 тыс. т, сухари и печенье – 81,1 тыс. т, макароны – 145,6 тыс. т.Молочный кластер: молоко и сливки обработанные – 416,7 тыс. т, сметана, молоко сквашенное (кефир, простокваша) – 187,1 тыс. т, сливочное масло – 17,1 тыс. т, молоко и сливки сгущенные – 6,8 тыс. т, шубат – 1,8 тыс. т, кумыс – 0,8 тыс. т, творог – 14,6 тыс. т, сыры – 11,8 тыс. т, курт, мороженое – 20,8 тыс. т, майонез – 35,5 тыс. т.Мясной кластер: мясо и субпродукты (219,4 тыс. т), колбасы (40,3 тыс. т), мясные консервы (9,2 тыс. т), мясо-растительные консервы (1,2 тыс. т), мука мясо-костная (5,9 тыс. т), мясные полуфабрикаты (16,5 тыс. т).Масличный кластер: выпуск подсолнечного масла – 114,9 тыс. т, рапсового – 33,1 тыс. т, хлопкового – 12,1 тыс. т, сое­вого – 11,9 тыс. т, сафлорового – 2,3 тыс. т. Выпуск маргарина – 57,9 тыс. т. Начат выпуск льняного масла в Костанайской области, касторового масла – в ЮКО.Томатный кластер получил развитие в увеличении выпуска томатной пасты и томатных соков – 6,4 тыс. т, кетчупов – 8,6 тыс. т, консервов – 9,6 тыс. т.В сельском хозяйстве увеличилось производство мяса всех видов, в т. ч. говядины, баранины, мяса птицы, свинины, конины, верблюжатины, крольчатины. Особенно заметны успехи в производстве многих культур.Страна, наряду с традиционными достижениями в экспорте пшеницы, муки, ячменя, в последние годы все заметнее на мировом рынке масличных: подсолнечника, льна, рапса, сои, сафлора и масел из них. В настоящее время осуществляются меры по диверсификации аграрного сектора, сокращаются площади под зерновые, растут посевы масличных, посадки винограда, яблок, ягод (табл. 8).При сохранении набранных темпов выпуска валовой сбор льна-кудряша выйдет на первое место в стране среди производства масличных культур, обойдя сбор семян подсолнечника. Казахстан по экспорту масличного льна-кудряша (12,8%) вышел на третье место в мире после Канады (42%) и России (15,5%). В 2016 г. достигнуты рекордные показатели в экспорте этой продукции. Страна может побороться и за второе место в мире.Выдающихся успехов в аграрной сфере достиг холдинг «Байсерке-Агро» под руководством Темирхана Досмухамбетова. В этом хозяйстве на основе самых последних достижений мировой аграрной науки и практики все показатели многократно превысили национальные рекорды, поднялись на уровень самых высших мировых результатов. И не случайно на 25-летии Национальной инженерной академии Т. Досмухамбетов за выдающиеся инновационные достижения был удостоен наряду с А. Кулибаевым, У. Карабалиным, У. Карамановым высшей награды МИА – золотой медали «Инженерная слава», а руководимый им холдинг «Байсерке-Агро» вошел в Казахстанскую книгу рекордов (КИНЭС) как самое инновационное агропредприятие страны.В химической промышленнос-ти созданы производства аммиака (179,9 тыс. т), пластмассовых труб (127,6 тыс. т), красок и лаков (66,6 тыс. т), удобрений (азотных – 316,4 тыс. т, фосфорных – 90,1 тыс. т), лекарств (11,4 тыс. т). На Атырауском НПЗ осваи­вается выпуск параксилола, МТБЭ, полипропилена – на Павлодарском «Нефтехиме», в Шымкенте – моторные масла.Строительный кластер – наиболее многосторонний, охватывает жилищное, производственное, дорожное, инфраструктурное строительство. В эту сферу вовлечены 32 подотрасли. Выпуск строи­тельных материалов за годы независимости превысил все ранее дос­тигнутые показатели. Выросла добыча мрамора – 474,9 тыс. т, гранита – 7,6 млн куб. м, песка природного – 11,7 млн куб. м, гранул, камня природного – 50,6 млн куб. м, производство клинкера цементного – 6,6 млн т, портландцемента – 8,6 млн т, извести – 854 тыс. т, гипса – 90 тыс. т, керамического кирпича строительного – 839,4 тыс. куб. м, бетона – 18,2 млн т, строительного раствора – 882,1 тыс. т, гипсокартона – 28,4 тыс. кв. м, изделий из бетона – 5,5 млн т, добавок цемента, строительных растворов – 80 тыс. т, бетонных строительных конструкций – 1 млн куб. м, плиток из бетона и цемента – 3,5 млн т, камня обработанного – 40,3 тыс. т, шлаковаты – 41,1 тыс. т, сборных, строительных металличес­ких конструкций – 81,1 тыс. т, стержней, прутков арматуры строительной – 432,9 тыс. т, шпатлевки – 3,8 тыс. т, окон и рам деревянных – 622 тыс. кв. м, красок и лаков – 66,6 тыс. т, радиаторов стальных – 1,8 тыс. шт., мебели кухонной – 218,3 тыс. шт., мебели спальной – 26,3 тыс. ед., светильников – 643,1 тыс. шт., счетчиков электроэнергии – 356,7 тыс. т.Объем выполненных строительных работ в 2015 г. достиг 2,6 трлн тенге, введено 48,8 млн куб. м новых зданий общей площадью 12,4 млн кв. м, в том числе 8,9 млн кв. м жилой площади. За январь – октябрь 2016 г. выполнено СМР на 2,4 трлн тенге, введено новых зданий общей площадью 10,16 млн кв. м, в том числе 8 млн кв. м жилой площади. По итогам 2016 г. ввод жилой площади может составить 9,6 млн кв. м (табл. 9).За годы независимости создано более 200 новых производств, выпускающих более 500 новых, ранее не производимых в стране товаров, получила развитие трубная, электротехническая, фармацевтическая, пластмассовая, консервная промышленность. Вновь созданы транспортное, особенно железнодорожное, машиностроение, судостроение. В Казахстане освоен впервые выпуск электровозов, тепловозов в Астане, грузовых и пассажирских вагонов, рельсов в г. Актобе. В г. Уральс­ке на заводе «Зенит» налажено производство судов, в том числе для ВМФ страны. В стране впервые появился отечественный морской флот, состоящий из 8 танкеров, сухогрузов.В г. Алматы запущено метро, совместно с японской компанией построен по новейшей технологии завод по выпус­ку стальных канатов особой прочнос­ти, налажен выпуск пассажирских и грузовых лифтов. В стране зародилась целлюлозно-бумажная промышленность, где освоен выпуск гофрокартона, изделий из него, бумажных салфеток, полотенец, туалетной бумаги и т. д. В стекольной промышленности наряду с выпуском стеклотары (г. Тараз) освоен­ выпуск различных стеклопакетов (г. Алма­ты), готовится к выпуску предприятие по производству листового стекла (г.ьКызылорда).В стране бурно развивается Интернет, сотовая связь. Объемы услуг этих видов связи многократно выросли и достигли 249,4 млрд тенге и 194,1 млрд тенге соответственно. Товарооборот через Интернет в Казахстане превысил 73,5 млрд тенге, электронные платежи – 39,0 млрд тенге.В стране появилась ювелирная промышленность. Экспорт ювелирных изделий в 2015 г. вырос до 42,2 млн долл.В последние годы зародилась космическая отрасль, которая оказывает­ услуги связи, геодезии, навигации ­(табл. 10).Анализ данных Нацстатагентства за 10 месяцев текущего года показывает, что при сохранении сложившихся темпов выпуска промышленной продукции итоги года превзойдут показатели 2015 г. В тенговом выражении в 2016 г. рост промышленности может составить 22,3%, в долларовом выражении снизится с 66 млрд долл. при среднегодовом курсе доллара в 2015 г. в 221,73 тенге за доллар до 52 млрд долл. при курсе 340 тенге за доллар на 1 декабря, или на 22%.Валютная оценка произведенной продукции имеет значение главным образом для измерения ВВП при выявлении мировых рейтингов, а также для исчисления размера налоговых пос­туплений от экспортируемых товаров. В условиях дедолларизации расчеты в тенге покажут рост денежных поступлений, окажут благотворное воздействие на повышение конкурентоспособности отечественной продукции, импортозамещение, ускорение процессов кластеризации, диверсификации.В новых условиях более адекватным будет подсчет ВВП страны по ППС-паритету покупательной способности. При сдержанной инфляции данный подход более точно покажет реальную динамику тенговых показателей при пересчете на доллары. С 2014 г. страны ОЭСР, а также Россия, с 2016 г. Япония, Чили переходят на новую систему нацио­нальных счетов – СНС-2008, разработанную под эгидой ООН, Еврокомиссии, ОЭСР, МВФ и Всемирного банка. Главное отличие СНС-2008 в том, что в ней дополнительно учитывается интеллектуальная собственность, производные финансовые инструменты, расходы на НИОКР и вооружение.Казахстан должен перейти на эту систему национальных счетов в ближайшее время. В соответствии с принятой методологией, по оценке МВФ и ВБ, показатели ВВП Казахстана во всемирном рейтинге за 2015 г. улучшены до 42-го места в мире, которые вплотную приблизились к показателям Сингапура (41-е место) и Швеции (40-е место).Диверсификация экономики должна происходить с учетом новейших достижений, последних инноваций, требований наступающей третьей промышленной революции. Такова целевая установка преобразований всех секторов национальной экономики, в том числе промышленности, транспорта, связи, строительства, аграрного сектора. На пути формирования инновационного облика национальной экономики пройдено за годы независимости несколько этапов.На первом этапе, как и в последую­щем, страна опиралась на достигнутые прогрессивные инновации в горнодобывающей промышленности, металлургии, геологии, транспорте, аграрной сфере, строительстве. Главным образом, это были заделы в так называемых процессных инновациях. Здесь успехи были значимы в мировом масштабе. Это стратегическое направление продолжает развиваться и в современных условиях. Здесь мы наблюдаем интеграцию отечественных и лучших зарубежных инноваций.На втором этапе, с приходом иностранных инвестиций, которые зачас­тую осуществлялись в форме пос­тавок технологий, оборудования в страну, были привнесены и современные инновации, главным образом в сферу добычи минерального сырья. В этот же период, особенно с Восточной Европы, да и из других стран, было ввезено много морально и физически устаревшей техники, оборудования. Из-за недос­таточности финансовых ресурсов это была вынужденная мера.На третьем, нынешнем, этапе все больше внимания уделяется именно действенным инновациям, ориентированным на самые прогрессивные инновации. Это можно видеть на примере практически всех отраслей, особенно пищевой, химической, связи, транспорта.Опыт внедрения инноваций показал, что нам следует больше внимания уделять соотношению «качество – эффективность». Оказалось, что зачастую ввозится дорогое оборудование, рассчитанное на большие мощности, объемы выпуска, другую урожайность, условия работы. Так, было ввезено много дорогого племенного скота, но не везде была обеспечена адекватная кормовая база. Из-за недостаточного расчета использования мощностей вновь вводимого участка, цеха, предприятия ввозится дорогостоящая техника, которая работает вполсилы. Но на ее приобретение затрачиваются немалые инвестиционные, кредитные ресурсы, которые при низкой рентабельности, низком коэффициенте использования приносят только убытки. Такая инновация становится ущербной. В этих условиях эффективность инноваций необходимо считать не по затраченным ресурсам, потраченным деньгам, а по полученным конкретным результатам.В настоящее время лидерами по внед­рению инноваций являются города Алматы, Астана. Интересные продуктивные инновации наблюдаются в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и ряде других областей.Прошедший накануне юбилея независимости Республиканский конкурс «Лучший инженер страны», ежегодно проводимый Национальной инженерной академией, как отметил председатель конкурсной комиссии академик НИА А. Кулибаев, показал высокую активность инженерного корпуса страны, широту географии и представительство всех отраслей. Более 200 инженеров-геологов, металлургов, нефтяников, хлебопеков, машиностроителей, представителей космической отрасли, информационных систем, аграрии, радиоинженеры, приборостроители и ряда других сфер представили на конкурс уникальные разработки, интересные решения, имеющие добротный экономический эффект. Президент Национальной инженерной академии Бахытжан Жумагулов отметил, что в отличие от прошлых лет практически все представленные на конкурс работы являются работающими, воплощенными в производство и уже дающими отдачу.Особо была выделена деятельность инженера-практика, акима Алматинской области Амандыка Баталова, удос­тоенного высокого звания «Инженер независимого Казахстана» за реализацию крупных инфраструктурных проектов, применение сложных инженерных решений в регионе. Во время работы XI Инновационного конгресса министром Женисом Касымбеком были отмечены сотни реализованных за последние годы нужных стране проектов. Все это говорит о наличии хорошего потенциала, экономика страны становится все более восприимчивой к инновациям. Предприятия страны все шире вовлекаются в процесс создания новшеств, понимая, что без этого не выжить в конкурентной борьбе. Об этом может свидетельствовать пример Алматинского завода мостовых конструкций (АЗМК), который под руководством лучшего инженера страны 2015 г. Шардинова Ахмеджана добился создания уникальных мостовых конструкций, нашедших широкое применение при реализации программы «Нұрлы жол».По существу за 25 лет независимости в Казахстане создана качественно новая экономика, страна в настоящее время выходит на новые сложные, важные рубежи своей многовековой истории. Годы независимости – это годы борьбы, годы становления, годы трудных прео­долений, но это годы успеха. Это стало возможным благодаря самоотверженному труду нашего народа, его единству и неукротимой вере в свое будущее, стальной воле Главы государства. Мы – состоявшееся государство с добрым будущим. И это – главное.