В число лучших в мире

Глава государства принял решение о создании комиссии за эффективным расходованием средств и предупредил, что спрос будет строгий за каждый тенге. "Нур Отану" поручено активно подключаться к этой работе и установить жесткий партийный контроль на всех уровнях. При фракции "Нур Отан" в Мажилисе Парламента сформированы комиссии по контролю за формированием бюджетных средств по направлениям: "Развитие социальной инфраструктуры", "Модернизация ЖКХ, сетей водо-теплоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры", "Развитие индустриальной энергетической инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса и деловой активности" и "Развитие транспортно-логистической инфраструктуры". Комиссиями проводится постоянный анализ работы соответствующих государственных органов, предприятий и организаций.В мировой транспортной системе автомобильный, железнодорожный, морской транспорты имеют в основном значение внутристрановых пассажирских и грузовых перевозок, а большинство официальных, деловых, туристических поездок совершается воздушным транспортом. Президент страны отметил в Послании, что в преддверии ЭКСПО-2017 нам нужно позаботиться о развитии транспортной инфраструктуры Астаны. Столичный аэропорт уже в текущем году достигнет своей максимальной пропускной способности – 3,5 млн. человек. Поэтому для увеличения его потенциала поручил выделить в 2015 году 29 млрд. тенге на строительство нового терминала и реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Это позволит увеличить пропускную способность к 2017 году до 7,1 млн. пассажиров в год.В мире известны гигантские аэропортовые комплексы Лондона, Сингапура, Пекина, Парижа, Дубая, Сеула (Инчхон), обслуживающие по 60–70 млн. пассажиров ежегодно.Международный аэропорт Инчхон в Сеуле по решению Международного совета аэропортов (АСI Global) семь лет подряд признается лучшим в мире, в основном за быстрое обслуживание прибывающих и отбывающих пассажиров. Здание главного терминала имеет 1 060 м в длину, 149 м в ширину и 33 м в высоту. Функционируют три параллельные друг другу взлетно-посадочные полосы, две из которых 3 750 м в длину, 60 м в ширину, а длина третьей полосы равна 4 000 м.Строительство международного аэропорта Инчхон продолжается, четвертый этап планируется завершить к 2020 году. Операционная мощность аэропорта будет доведена до 100 млн. пассажиров и 7 млн. тонн груза ежегодно с возможностью дополнительного увеличения данных показателей. Особо следует отметить, что Южная Корея – небольшое по территории государство, а аэропорт Инчхон построен на нескольких островах, морская площадь между которыми засыпана в ходе строительства. Государство идет на огромные расходы потому, что делает обоснованный прогноз на будущее, заботится о своем имидже.Серьезное внимание уделяется в последние годы с учетом обширной территории и больших расстояний развитию воздушного транспорта в России. В связи с проведением зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи построен практически новый аэропорт. В ряде городов строятся и реконструируются аэропорты в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. В городе Уфе в текущем году запланировано проведение саммитов глав государств БРИКС и ШОС. В Казани проведены летняя Универсиада и ряд других мероприятий международного масштаба. В связи с этим построены, реконструированы и строятся крупные международные аэропорты с двумя взлетно-посадочными полосами и с пропускной способностью 8–10 млн. пассажиров в указанных городах, а также в Ростове-на-Дону, Самаре и других городах. Аэропорт Астаны не должен быть меньше, чем аэропорты субъектов соседнего государства.Масштабные обновления со строительством новых терминалов и третьих взлетно-посадочных полос претерпели три московских аэропорта: Шереметьево, Внуково, Домодедово. Третьи полосы имеют длину 4 000 м.В 2014 году начато строительство четвертого аэропорта Рампорт в Москве с двумя взлетно-посадочными полосами и пропускной способностью 12 млн. пассажиров в год. Срок сдачи первой очереди – 2016 год, а всего комплекса аэропорта с третьей взлетно-посадочной полосой – 2021 год.В перспективе планируется строительство пятого аэропорта.Из сказанного не следует, что в Астане надо строить несколько аэропортов. Это вопрос будущего. В связи с чем Министерству по инвестициям и развитию следовало бы иметь план поэтапного развития аэропортов Астаны и Алматы до 2030 года. Проекты, сроки и этапы строительства аэропортов Рампорт в Москве, Инчхоне в Сеуле были бы полезны в планах развития аэропорта Астаны и строительства нового аэропорта Алматы. Следует особо иметь в виду, что Астану с Парижем, Пекином, Лондоном, Москвой, Сеулом ставит в равное положение статус столицы независимого государства.Аэропорт – это визитная карточка любой столицы и крупного города. Поэтому аэропорт Астаны должен быть если не крупнее, то лучше, красивее, удобнее, комфортнее аэропортов многих столиц мира. Тем более, что если не 25-летие Республики Казахстан, если не торжественное открытие ЭКСПО-2017, то наверняка свое двадцатилетие 6 июля 2018 года Астана встретит городом с миллионным населением.В Послании народу Казахстана 2014 года "Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее" Глава государства объявил Астану одной из главных ценностей независимости нашей страны. Наша прекрасная, молодая, современная столица стала известна всему миру. Благодаря высокому авторитету Президента страны Нурсултана Назарбаева Астана является одним из центров мировой геополитики. Программа "Нұрлы жол" наглядно подтверждает сложившееся представление об Астане как сердце страны, а ее географическое нахождение в сердце Евразийского субконтинента безусловно предопределяет ее успешное будущее в ряду мировых мегаполисов.Устойчивый рост демонстрирует компания "Эйр Астана", в создании которой непосредственно участвовал Президент страны. Более того, успех "Эйр Астаны" стал возможным благодаря постоянному вниманию к ее становлению со стороны Главы государства. В октябре прошлого года Глава государства отметил, что авиакомпания "Эйр Астана" с участием привлеченного стратегического зарубежного партнера является достойным конкурентом на глобальном рынке и показывает эффективность использования капитала выше, чем у мировых компаний-конкурентов.Несколько последних лет подряд авиакомпания "Эйр Астана" признавалась лучшей в Центральной Азии и Индии. За устойчивый рост и развитие она удостоена премии "Лидер авиационного рынка-2015" по версии Air Transport World. Обновление авиапарка компании 21 новым самолетом и открытие 21 нового маршрута за 3 года подтверждают статус лидера в развитии Казахстана как претендующего на статус основного авиахаба Евразии. В настоящее время "Эйр Астана" входит в число двадцати лучших авиакомпаний мира.В Казахстане регулярные пассажирские полеты осуществляют 30 иностранных авиакомпаний из 18 стран мира. В области внутреннего авиасообщения осуществляются регулярные полеты по 46 маршрутам. В период до 2020 года в Казахстане планируется открыть 75 новых международных маршрутов, соединив Астану и Алматы со столицами и крупнейшими городами стран мира. В марте-апреле текущего года должна начать осуществление полетов на внутренних рейсах на новых самолетах, при­обретенных у компании Bombardir Aerospace, вновь созданная также по инициативе Главы государства авиакомпания "Эйр Казахстан".Заслуживает внимание высказывание генерального директора Международной ассоциации воздушного транспорта (ІАТА) Тони Тайлера, посетившего Астану осенью 2012 года.Он, во-первых, сказал, что почувствовал в Казахстане заразительную энергию быстроразвивающейся экономики. Во-вторых, назвал существующую инфраструктуру наших аэропортов сравнительно дорогой и не справляющейся с растущим спросом. По его мнению, воздушные гавани Астаны и Алматы, даже несмотря на реконструкции, не справляются с быстрыми темпами роста пассажиропотока. Следует думать стратегически для гарантии того, чтобы потенциал экономического роста не сдерживался бы искусственно отсутствием инфраструктуры.Аэропорты Астаны и особенно Алматы превратились в своего рода "узкое горлышко" для отечественных и зарубежных авиакомпаний. Судя по первоначальным планам, терминал аэропорта Астаны предполагалось расширить путем возведения пристройки. Считаю этот путь бесперспективным. Реализация данного плана позволит увеличить площадь терминала максимум на 15–20 %, а количество выходов на посадку (телескопических трапов) с 6 до 8–9. Существующие стоянки для самолетов возможности для расширения не имеют.Отвечает поручению Главы государства сделанное на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщение руководства ТОО "Airport Management Group" о том, что ведется подготовка строительства нового международного терминала аэропорта Астаны, а действующий терминал будет использоваться для внутриреспубликанских рейсов. Полагаю, что новый терминал аэропорта Астаны для международных рейсов должен иметь площадь, превышающую площадь действующего терминала в 2 раза, с 10–12 выходами на посадку (телескопическими трапами), способными обслуживать все современные типы самолетов, в том числе и самый большой двухэтажный аэробус А380. Наряду со строительством нового терминала необходимо, на мой взгляд, построить вторую взлетно-посадочную полосу длиной 4 000 метров с рулежной дорожкой.Мировой опыт показывает, что практически все аэропорты пропускной способностью 8–10 млн. пассажиров в год имеют две взлетно-посадочные полосы. Аэропорт Астаны может достичь такого уровня пассажиропотока уже к 2019–2020 гг. По информации генерального директора ТОО "Airport Management Group" Клода Бадана, в доверенное управление ТОО передаются акции 11 аэропортов Казахстана. Главной особенностью и преимуществом аэропорта Астаны и по сравнению с аэропортами своей страны, помимо нового терминала международных рейсов на мировом уровне, должна быть современная вторая взлетно-посадочная полоса.Аэропорт Алматы представляет собой сооружение 70-х годов прошлого века, приспособленное под современные требования. Действующий терминал фактически построен на фундаменте прежнего сгоревшего терминала с той же площадью. Аэропорт находится практически в черте города, и возможности его расширения исчерпаны. Прибывающие в Алматы самолеты заходят на посадку, как правило, с запада, и зона глиссады лайнеров находится над городом. Это представляет опасность для жителей города, осложняет работу пилотов. Кроме того, нахождение аэропорта в черте города препятствует и его развитию.Наглядным примером бесхозяйственности, непродуманности, несогласованности является разрушающийся остов недостроенного нового терминала международных рейсов и вторая взлетно-посадочная полоса. Как совершенно правильно отмечал президент авиакомпании "Эйр Астана" Питер Фостер, новая вторая взлетно-посадочная полоса аэропорта Алматы превратилась в рулежную дорожку для старой полосы. И, соответственно, старая взлетно-посадочная полоса стала рулежной дорожкой для новой. Для старой взлетно-посадочной полосы, построенной для старых типов самолетов, рулежная дорожка не была нужна, но современным дальнемагистральным большим самолетам рулежные дорожки необходимы.Кроме того, вторая взлетно-посадочная полоса аэропорта Алматы расположена слишком близко к первой и поэтому совершать одно­временные независимые взлет-посадку на них невозможно. Полагал бы необходимым в 2015–2016 годах, до начала зимней Универсиады, завершить строительство недостроенного терминала международных авиарейсов с 10–12 выходами на посадку (телескопическими трапами). Южнее старой взлетно-посадочной полосы и севернее второй взлетно-посадочной полосы – построить рулежные дорожки. С учетом принятия в июле текущего года решения МОК о месте проведения зимних Олимпийских игр 2022 года необходимо рассмотреть вопрос о строительстве в 2017–2021 годах нового аэропорта Алматы пропускной способностью 8–10 млн. пассажиров в год с двумя взлетно-посадочными полосами длиной 3 750 м и 4 000 м соответственно и с перспективой расширения пассажиропотока до 15–17 млн. человек в год и строительством третьей взлетно-посадочной полосы.Астану и Алматы украшают шедевры архитектуры. Астана по праву входит в число наиболее "умных" городов мира и является одной из красивейших столиц мира. Аэропорты Астаны и Алматы как визитные карточки страны должны отражать все лучшее, что есть в нашей стране.