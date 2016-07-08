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В Далласе расстреляли трех полицейских в ходе акции протеста

В Далласе в ходе акции протеста против полицейского насилия выстрелили в трех сотрудников правоохранительных органов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на мировые СМИ. Fox News передает, что они погибли. По меньшей мере девять полицейских ранены.

Инцидент произошел во время демонстрации в центре города, в районе скверов Бело-Гарден и Дили-Плаза. Телеканалы транслируют большое количество сотрудников правопорядка, которые укрываются за транспортными средствами, а также бегущую прочь толпу. По словам очевидцев, всего прозвучало несколько десятков выстрелов.

Сообщается также о двух подозреваемых, один из которых, по предварительным данным, обезврежен; второй – на нем бронежилет и боевая экипировка – скрывается в центре города. Один из свидетелей заметил в руках у стрелявшего штурмовую автоматическую винтовку.

Люди вышли на улицы ряда американских городов, выражая возмущение по поводу произошедших недавно инцидентов с участием полицейских в Миннесоте и Луизиане, когда стражи правопорядка застрелили темнокожих граждан. Акции протеста прошли, в частности, в Чикаго и Нью-Йорке, было несколько стычек участников с полицией.

В Вашингтоне акция протеста собрала, по утверждению участников, около тысячи человек. По некоторым данным, протестующие прорвали ограждение около здания Конгресса США, передает РИА Новости.

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