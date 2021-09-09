​В дар музею

Российский ученый, кандидат исторических наук, нумизмат Павел Петров передал в фонд Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» древние тюргешские монеты. Павел Николаевич сообщил, что нумизматическая коллекция собрана частными лицами.

Среди экспонатов, привезенных специально для заповедника-музея в рамках традиционной акции «Дар музею», особое место занимают медные и серебряные монеты, датируемые с VIII по XIX века. По словам специалистов, древние виды монет тесно связаны с историей Туркестанского края.

– Фонд заповедника-музея «Азрет Султан» богат нумизматическими коллекциями, – рассказал Павел Петров. – Я увидел их во время поездки в Туркестан, посмотрел на официальном сайте. И решил, что эти реликвии должны находиться в специальном месте, а не в моем личном фонде. Изучение нумизматики является основной частью моей трудовой деятельности, монеты собирал годами.

Хранитель фонда заповедника-музея «Азрет Султан», а также специалист в области нумизматики Толкын Жолдасов отмечает, что экспонаты, переданные в музей, имеют большую ценность. Среди них имеются тюргешские монеты VIII века, саманидские фельсы X века, дирхемы, характерные для XI века. Также встречаются чеканные монеты более позднего периода. Бесспорно, что они украсят коллекцию ценных экспонатов музея.

Исполняющий обязанности директора Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» Ерсин Тажибаев выразил благодарность российскому ученому.

Остается добавить, что почти за полвека, с тех пор как мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи получил статус республиканского музея, количество экспонатов увеличилось с нескольких сотен до почти 26 тыс. единиц хранения.