В дар музею

Женис Байтурин, Актобе

В Областном историко-крае­ведческом музее состоялось традиционное мероприятие «Ночь в музее-2021». Из-за карантинных ограничений оно прошло в онлайн-формате. Также у здания музея был установлен большой лед-экран и показаны видеоролики, рассказывающие о ценных экспонатах и истории родного края.

Научно-методический онлайн-семинар «Проблемы и решения фондового дела в музее» собрал работников районных музеев. Прошла акция «Жәдігер жерде қалмасын!».

Стоит отметить, что эта благотворительная акция в Актобе была организована впервые в 1999 году и с тех пор не прерывалась. За 20 лет от жителей поступило несколько тысяч экс­понатов – творения ювелиров, художников, различные предметы быта. Благодаря акции пополнились коллекции геологии, этнографии, изобразительного искусства, книжный фонд. Это бесценные памятники истории и культуры края.

Всего в фонде музея сейчас 117 тыс. единиц хранения, большая часть из них подарена населением. Так, в ходе нынешней акции 73-летний аксакал житель Актобе Оралбай Елубай принес теплые зимние сапоги ручной работы – саптама етік. Они сшиты из верблюжьей кожи и шерсти в начале прошлого века его дедом по линии матери. Носил их потом всю жизнь отец Оралбая-ага, который был коневодом, а затем и он сам. Говорит, столько времени прошло, а сапоги надежные по сей день, не рвутся. Сейчас молодежь такие вещи не носит, и семейная реликвия лежала в кладовке. Принес аксакал и советский стригальный аппарат для стрижки овечьей шерсти.

Фонд музея пополнился макетом будущей стелы в память о героине казахского народа Сапуры Матенкызы. Предоставил его заместитель директора школы-гимназии № 55 Берик Сатмагамбетов. Проект, разработанный силами активистов школы, нашел одобрение у специальной госкомиссии, и в скором времени созданный на его основе мемориальный комплекс будет установлен на родине легендарной Сапуры-апай в Кобдинском районе.

Также в музее состоялась онлайн-встреча «Ақтөбе өңірінің жыршы, жыраулары», а народный умелец Еркосай Абилов провел мастер-класс по плетению кнута. Были организованы онлайн-викторина «Путешествие в мир природы. Знаете ли вы?», карао­ке «Қазағымның әндері-ай!», а также онлайн-экскурсии по залам «Алтын адам», «Руханият», «Природа края».

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