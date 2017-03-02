​В дар талантам

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Наталья Рыжкова, Караганда

Меморандум о сотрудничестве, подписанный Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации и акиматом Карагандинской области, стал отправной точкой в реализации инновационных молодежных проектов в Сарыарке. По словам исполнительного директора Каната Джумабаева, большая региональная программа фонда, отвечающая требованиям Пос­лания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», началась именно с Карагандинской области – трудовой родины Главы государства, где сосредоточен мощный научный и технический потенциал.

Аким области Нурмухамбет Абдибеков, рассказав о достижениях карагандинской молодежи, в том числе победах учащихся школ на международных олимпиадах по робототехнике, предложил руководству фонда объединить усилия в поддержке одаренной молодежи в IT-сфере. Канат Джумабаев выразил уверенность, что благодаря совместной работе с акиматом удастся добиться больших успехов в реализации общих молодежных проектов.

Молодые ученые и студенты ведущих вузов Караганды встретились с представителями ФПП в КарГУ им. Е. Букетова и из первых уст получили информацию о девяти стипендиальных и грантовых программах, республиканских конкурсах на соискание премий. В нынешнем учебном году семеро признанных талантливыми и перспективными карагандинских студентов удостоились стипендий Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации.

А коллективу преподавателей и учащихся Карагандинской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей гости из Астаны запомнятся особо. Благотворительный проект ФПП «Я – профессионал» с учетом потребностей учебного заведения оказал ему спонсорскую помощь. Школа получила в дар набор духовых и струнных музыкальных инструментов на 3 млн тенге. После вручения подарков лауреаты премии фонда, ведущие солисты театра «Астана Опера» Гаухар Тасбергенова, Сундет Байгожин, Досжан Табылды и Дамир Султанов дали мастер-классы оперного пения, хореографии, инструментального искусства. 

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