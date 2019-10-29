Послание Президента
В дебрях министерств и ведомств
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
В августе Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству по формированию целостной политики, которая бы позволила нарастить ассортимент и сложность отечественной экспортной продукции. Как отметил Глава государства, выход на внешние рынки – сложная задача, требующая знаний спроса и предложения, процедур оформления и регулирования. «Правительству необходимо выстроить систему действенной поддержки, – отметил Президент. – Необходим полный анализ требований для входа на эти рынки».