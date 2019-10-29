В дебрях министерств и ведомств

В августе Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству по формированию целостной политики, которая бы позволила нарастить ассортимент и сложность отечественной экспортной продукции. Как отметил Глава государства, выход на внешние рынки – сложная задача, требующая знаний спроса и предложения, процедур оформления и регулирования. «Правительству необходимо выстроить систему действенной поддержки, – отметил Президент. – Необходим полный анализ требований для входа на эти рынки».

О необходимости поддержки отечественных экспортеров говорил Глава государства и в Послании народу.

Восточный Казахстан – один из регионов, обладающих исключительно высоким экспортным потенциалом. На севере он граничит с Россией, на юге – с Китаем. Само географическое положение открывает перед областью большие возможности для торговли своей продукцией, в том числе аграрной.

На сегодня покупателями сельхозпродукции из ВКО являются более 20 стран. По итогам прошлого года восток отправил за рубеж 1,5 млн тонн грузов на сумму 300,7 млн долларов. Это пятый результат по республике. Причем впервые, помимо пшеницы и подсолнечника, восточноказахстанцы вывезли в Россию и Узбекистан еще мясо и молочные продукты. В нынешнем году показатели примерно на том же уровне: за первые 6 месяцев сумма экспорта превысила 156 млн долларов.

В будущем эксперты связывают все перспективы восточноказахстанского сельского хозяйства с Поднебесной. Только в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР с его населением более 26 млн человек готовы покупать растительное масло, зерно, муку, семечки, рапс, сою, кукурузу, лен, сафлор, комбикорм, жмых, мясо, рыбу, мед… Специалисты называют этот рынок бездонным.

До сих пор серьезным сдерживающим фактором для торговли с КНР являлась процедура сертификации. По информации Восточно-Казахстанской территориальной инспекции Минсельхоза, стандарты, введенные восточным соседом, более строгие, чем в нашей республике. Они включают, например, определение по 55 видам пестицидов, 11 карантинным объектам, на наличие ГМО, антибиотиков, микрофлоры…

– Продукцию при ввозе в Китай подвергают тройному контро­лю – санитарному, карантинному и ветеринарному, – рассказали в территориальной инспекции. – Причем китайцы используют самое современное лабораторное оборудование. Только грибков они могут выявить больше 120 видов. Был случай, когда после анализа образцов восточноказахстанской муки нам указали, что влажность на 1% выше, чем в китайском сырье.

Еще в 2016 году в регионе взялись за создание собственной комплексной лаборатории для сертификации продукции по стандартам КНР. Первой и пока уникальной в Казахстане. Дело в том, что «начинка», необходимая для исследований на химико-биологические параметры, – сложная и крайне дорогостоящая электронная аппаратура. А если речь идет о Китае, то требования, действующие в этой стране, даже выше тех, что прописаны в международных документах.

Иначе говоря, если товар сможет подтвердить соответствие по качеству для Поднебесной, он автоматически получит «добро» для экспорта в любую страну мира. Надо ли объяснять, насколько важным для казахстанских аграриев является отечественный центр сертификации?

Первый дедлайн по открытию лаборатории был намечен на 2017 год. В Усть-Каменогорске под нее нашли подходящее производственное здание, в бюджете предусмотрели средства на реконструкцию. С китайской стороной удалось достичь договоренности по полному оснащению оборудованием на сумму 1 млрд тенге. Планировалось, что даже с учетом времени, необходимого для обучения специалистов, объект откроется до конца 2017-го.

В 2018 году в областном акимате о проекте проинформировали по второму кругу: вновь заявили о перспективах и потенциале, вновь пообещали открыть комп­лексную лабораторию, указав крайним сроком декабрь 2018-го.

…Сейчас на дворе осень 2019-го, а лаборатория как существовала на словах, так и остается виртуальной.

– Как только лаборатория заработает, наши грузы получат зеленый свет на таможне, потому что будут иметь международный сертификат, – дали комментарий в управлении сельского хозяйства. – Оборудование стоимос­тью 1 миллиард тенге должна поставить китайская сторона. Соответственно, этот вопрос решается на уровне центральной власти. В прошлом году из КНР пришла обменная нота, которая по закону должна пройти утверждение в центральных государственных органах. Нота поступила на согласование в Министерство сельского хозяйства, Министерство национальной экономики, Министерство юстиции, Минис­терство иностранных дел. Все это заняло время.

Некоторые структуры, например МИД, высказали замечания, и документ был отправлен на доработку. В него внесли коррективы. Эту обновленную версию переад­ресовали в Китай. Сейчас проект документа вернулся в Нур-Султан и находится в респуб­ликанском Комитете ветеринарного контро­ля и надзора. Что будет дальше – пока непонятно. Процесс, как видите, длительный.

Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

К слову, обязательства, взятые на себя областной властью, можно считать выполненными. Здание, выделенное под лабораторию, со стороны смотрится как новое. Оно реконструировано, к нему подведена дорога. По данным облсельхозуправления, ремонтные работы завершены на 98%. В региональных СМИ успели даже опубликовать фото строения с подписью: «Сертификация продукции по китайским стандартам – ключ к рынку Поднебес­ной». Осталось дождаться, когда дорогостоящий и архиважный проект выберется из министерских коридоров и станет приносить реальную пользу.