В декабре Масимов посетит с официальным визитом Китай
Ксения Воронина
Глава Правительства РК Карим Масимов намерен обсудить этапы реализации Программы по переносу производственных мощностей из Китая в Казахстан в ходе своего официального визита в КНР в декабре. Об этом Масимов сообщил во время заседания Астанинского клуба, посвященного обсуждению ключевых вопросов развития Евразийского региона, передает Kazpravda.kz.
"В декабре 2014 года, во время визита Премьер-министра КНР в Казахстан, мы принципиально договорились о создании Программы переноса производственных мощностей с территории Китая в Казахстан. Мы считаем, что эта программа выгодна в двустороннем отношении, как для Казахстана, так и для Китая. Через месяц, в середине декабря, я еду с официальным визитом в Пекин, где мы будем продолжать дискуссии по данному вопросу для их практического воплощения", – заявил Масимов.
Напомним, что о намерении переноса производственных мощностей в Казахстан Масимов сообщил по итогам заседания Совета глав правительств ШОС в Астане. Ранее Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай готов создать на территории Казахстана заводы по производству стекла, цемента и переработке сельхозпродукции.
Также в ходе своего приветственного слова Масимов обозначил позиции Казахстана в отношении наиболее важных вопросов.
"Само это обсуждение – это очень хорошая возможность для представителей разных стран и континентов высказать открыто, публично свою точку зрения на вопросы, которые имеют большой резонанс не только на территории Казахстана, но и в каждой из ваших стран. Я ознакомился с вопросами, которые обсуждались в последние 2–3 дня, хотел бы по поручению Главы государства и от Правительства высказать нашу точку зрения по некоторым из них", – сказал глава Правительства.
Он отметил, что геостратегическое положение Казахстана делает его в той или иной мере вовлеченным в события, происходящие по обе стороны Атлантики.
"С первых дней нашей независимости Глава государства Нурсултан Назарбаев проводил многовекторную и миролюбивую политику, чтобы выстраивать отношения со всеми государствами, которые находятся рядом с нами, и с теми, что находятся подальше. Россия – наш стратегический партнер, ЕС – мы надеемся, что в декабре подпишем новое Соглашение о продвинутом партнерстве. США – наш крупный партнер, и практически все государства Средней Азии и Ближнего Востока. Наш Президент выстроил собственные отношения. Если посмотреть на географию его поездок за сентябрь–ноябрь, он встретился практически со всеми крупными игроками", – напомнил Масимов.
В частности, он остановился на наиболее востребованных участниками Клуба вопросах.
"По ЕАЭС – это была идея нашего Президента, которую он высказал в 1994 году во время лекции в МГУ. Мы поддерживаем этот проект, но смотрим на него сугубо с экономической точки зрения, без политической составляющей. Это принципиальная позиция Казахстана. Китайская программа "Новый Шелковый путь" – мы считаем, это важная программа, Казахстан хочет сотрудничать с КНР по развитию этой программы, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Мы считаем, что это будет один из крупнейших экономических проектов ближайшего десятилетия. Мы хотим продолжать и углублять взаимоотношения с Европейским союзом, по этому вопросу почти все формальности завершены. С США у нас с самого начала были особенные отношения, и мы бы хотели их продолжать в том же направлении. Сегодняшний мир преподносит множество сюрпризов, некоторые вещи было трудно себе представить – такие как напряженность в Восточной Европе, войны на Ближнем Востоке. Они формируют "новую нормальность", и мы должны адекватно реагировать и отвечать на существующие вопросы", – заявил Карим Масимов.
Напомним, что первое заседание Клуба прошло в Фонде Первого Президента РК. В нем приняли участие более 50 ведущих мировых экспертов в области экономики, политики, международных отношений из различных стран мира, включая США, Россию, Европейский Союз, Китай, Турцию, Иран и другие. Таким образом, Астанинский клуб стал первой международной дискуссионной площадкой, посвященной обсуждению ключевых вопросов развития Евразийского региона.