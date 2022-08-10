В деле о "коммунальном ОПГ" из Мангистау поставлена точка

Суд вынес решение по скандальному делу с участием группы лиц, осуществляющих на территории Мангистауской области хищения электроэнергии, рейдерство, растрату бюджетных средств и уклонение от налогов. На скамье подсудимых было 9 человек. Избежать наказания не удалось никому, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Обвиняемые – директора энергоснабжающей организации ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и его филиала в Мунайлы, директора и работник двух энергопередающих организаций (ГКП «Озенэнергосервис» и ГКП «Мангистауэнерго»), работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» и АО «МРЭК».

Эти люди, по версии следствия, находясь в сговоре, долгое время занимались неправомерными действиями.

«Департаментом экономических расследований по Мангистауской области окончено досудебное расследование в отношении 9 лиц, которые на территории региона осуществляли хищение электроэнергии и бюджетных средств, выделенных на модернизацию электрических сетей, уклонялись от уплаты налогов, а также совершили злоупотребление должностными полномочиями, вымогательство и рейдерство. Общий ущерб от преступной деятельности составил около 400 млн тенге», – рассказал следователь по особо важным делам следственного управления ДЭР по Мангистауской области Самат Калиев.

По его словам, на протяжении 9 месяцев 2019 года группа лиц похищала большие объемы электроэнергии в Мунайлинском районе и в городе Жанаозене. Подкручивала показания приборов учета на подстанциях, занижая реальное потребление. Похищенную электроэнергию они продавали крупным потребителям, а выручку делили между собой.

«Так данные действия осуществлялись с участием должностных лиц коммунальных предприятий в сфере энергетики. Кроме того, подсудимые путем угроз и подделки подписи незаконно завладели 90% участия рентабельной компанией в сфере энергоснабжения, где сумма приобретения, согласно договору купли-продажи, составила 1 тенге. В результате территориальным органом службы экономических расследований осуществляется работа по защите бизнеса», – говорит Самат Калиев.

Примечательно, что в момент заключения договора о купли-продаже рыночная стоимость компании составляла 6 млн тенге. Также на момент приобретения на расчетных счетах имелось около 25 млн тенге, 2 млн в кассах наличными и дебиторская задолженность населения. Все это было приобретено путем рейдерства и вымогательства за 1 тенге.

Хозяин предприятия сообщил в суде, что его семье угрожали, из-за чего он был вынужден забрать заявление из правоохранительных органов. Приговором суда предприятие вернется законному владельцу.

«Вина подсудимых доказана собранными вещественными доказательствами, показаниями свидетелей и самих подсудимых, а также результатами экспертиз оперативно-розыскных мероприятий. Приговором суда от 8 августа 9 подсудимых осуждены к различным годам лишения свободы от 5 до 7 лет. Имущество в виде автотранспортных средств, аффилированных компаний по решению суда обращено в доход государства», – сообщил следователь.

Приговор суда не вступил в законную силу.