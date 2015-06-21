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В Дели введены повышенные меры безопасности из-за угрозы теракта 21 июня

Полиция национальной столичной территории Дели ввела повышенные меры безопасности накануне празднования Международного дня йоги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам начальника столичной полиции Бхим Саин Басси, в центре Нью-Дели, где на проспекте Раджпатх развернутся основные торжества, будут "дежурить не менее пяти тысяч полицейских, включая 300 – в штатском".

"Мы установили в районе Раджпатха более 350 камер видеонаблюдения", – отметил он и добавил, что правоохранительные органы перекрыли все подъезды к центру за исключением маршрута для автомобилей со специальными пропусками.

Ранее индийская разведка предупредила об угрозе террористических актов с воздуха. Боевики якобы готовы использовать воздушные шары и мини-беспилотники, в связи с чем использование шаров, беспилотных летательных аппаратов, а также воздушных змеев было запрещено.

В воскресенье, 21 июня на Раджпатхе должны собраться до 40 тыс. человек, включая премьер-министра Нарендру Моди. Он должен произнести торжественную речь.

На празднования приглашены представители Книги рекордов Гиннесса, которые, возможно, зафиксируют самое массовое в истории занятие йогой во главе с гуру (учителем) Свами Рамдевом. Принять в нем участие предложат всем собравшимся в центре столицы.

Открытый урок йоги продлится более 35 минут. На него приглашены и иностранные дипломаты. 

Как, в свою очередь, уточнило министерство иностранных дел Индии, торжества при содействии посольств этой страны организуют еще в 192 государствах, включая Казахстан.

В декабре прошлого года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 21 июня Международным днем йоги. Соответствующая резолюция, соавторами которой стали 175 государств, была принята консенсусом по инициативе Индии.

Созданное в минувшем году министерство аюрведы и йоги Индии в свою очередь пообещало выпустить к Международному дню йоги памятные монеты в 10 и 100 рупий, а также почтовую марку.

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