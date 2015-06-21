В Дели введены повышенные меры безопасности из-за угрозы теракта 21 июня

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Полиция национальной столичной территории Дели ввела повышенные меры безопасности накануне празднования Международного дня йоги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По словам начальника столичной полиции Бхим Саин Басси, в центре Нью-Дели, где на проспекте Раджпатх развернутся основные торжества, будут "дежурить не менее пяти тысяч полицейских, включая 300 – в штатском".
"Мы установили в районе Раджпатха более 350 камер видеонаблюдения", – отметил он и добавил, что правоохранительные органы перекрыли все подъезды к центру за исключением маршрута для автомобилей со специальными пропусками.
Ранее индийская разведка предупредила об угрозе террористических актов с воздуха. Боевики якобы готовы использовать воздушные шары и мини-беспилотники, в связи с чем использование шаров, беспилотных летательных аппаратов, а также воздушных змеев было запрещено.
В воскресенье, 21 июня на Раджпатхе должны собраться до 40 тыс. человек, включая премьер-министра Нарендру Моди. Он должен произнести торжественную речь.
На празднования приглашены представители Книги рекордов Гиннесса, которые, возможно, зафиксируют самое массовое в истории занятие йогой во главе с гуру (учителем) Свами Рамдевом. Принять в нем участие предложат всем собравшимся в центре столицы.
Открытый урок йоги продлится более 35 минут. На него приглашены и иностранные дипломаты.
Как, в свою очередь, уточнило министерство иностранных дел Индии, торжества при содействии посольств этой страны организуют еще в 192 государствах, включая Казахстан.
В декабре прошлого года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 21 июня Международным днем йоги. Соответствующая резолюция, соавторами которой стали 175 государств, была принята консенсусом по инициативе Индии.
Созданное в минувшем году министерство аюрведы и йоги Индии в свою очередь пообещало выпустить к Международному дню йоги памятные монеты в 10 и 100 рупий, а также почтовую марку.
По словам начальника столичной полиции Бхим Саин Басси, в центре Нью-Дели, где на проспекте Раджпатх развернутся основные торжества, будут "дежурить не менее пяти тысяч полицейских, включая 300 – в штатском".
"Мы установили в районе Раджпатха более 350 камер видеонаблюдения", – отметил он и добавил, что правоохранительные органы перекрыли все подъезды к центру за исключением маршрута для автомобилей со специальными пропусками.
Ранее индийская разведка предупредила об угрозе террористических актов с воздуха. Боевики якобы готовы использовать воздушные шары и мини-беспилотники, в связи с чем использование шаров, беспилотных летательных аппаратов, а также воздушных змеев было запрещено.
В воскресенье, 21 июня на Раджпатхе должны собраться до 40 тыс. человек, включая премьер-министра Нарендру Моди. Он должен произнести торжественную речь.
На празднования приглашены представители Книги рекордов Гиннесса, которые, возможно, зафиксируют самое массовое в истории занятие йогой во главе с гуру (учителем) Свами Рамдевом. Принять в нем участие предложат всем собравшимся в центре столицы.
Открытый урок йоги продлится более 35 минут. На него приглашены и иностранные дипломаты.
Как, в свою очередь, уточнило министерство иностранных дел Индии, торжества при содействии посольств этой страны организуют еще в 192 государствах, включая Казахстан.
В декабре прошлого года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 21 июня Международным днем йоги. Соответствующая резолюция, соавторами которой стали 175 государств, была принята консенсусом по инициативе Индии.
Созданное в минувшем году министерство аюрведы и йоги Индии в свою очередь пообещало выпустить к Международному дню йоги памятные монеты в 10 и 100 рупий, а также почтовую марку.