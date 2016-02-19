​В демократических условиях

На встрече присутствовали член Центральной избирательной комиссии РК Татьяна Охлопкова и третий секретарь посольства Азербайджанской Республики в РК Немат Алиев.

Глава Центризбиркома позд­равил Р. Маммадова со вступ­лением 25 января 2016 года в должность посла Азербайджанской Республики в нашей стране и ознакомил с ходом избирательной кампании по выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Респуб­лики Казахстан.

– С 20 февраля для шести политических партий, партийные списки которых были зарегист­рированы Центризбиркомом, начинается один из основных этапов электоральной кампании – предвыборная агитация. Также с 20 февраля начинается выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, – отметил К. Турганкулов.

С особенностями выборов девяти депутатов Мажилиса Парламента от Ассамблеи народа Казахстана участников встречи ознакомила член Центризбиркома Т. Охлопкова.

Рашад Маммадов отметил, что Казахстан и Азербайджан связывает давнее успешное сотрудничество, в том числе и по обмену опытом в организации наблюдения за избирательным процессом в наших странах.

Также посол проинформировал об участии дипломатического корпуса в качестве международных наблюдателей в мониторинге текущих парламентских выборов и отметил, что выборы в Республике Казахстан традиционно проходят в хороших демократических условиях.