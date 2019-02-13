В День открытых дверей у 21 пациента диагностировали рак в Семее

Онкологи центра ядерной медицины и онкологии города Семей за два дня выявили рак у 21 человека. Диагнозы 54 пациентов все еще подтверждаются, передает Inform.kz.
8-9 февраля в онкологическом диспансере прошли Дни открытых дверей. Мероприятие, проведенное в рамках Всемирного дня борьбы с раком, было организовано под девизом «Мы сможем! И я смогу!». Его цель - предотвращение и диагностирование онкологических заболеваний на ранней стадии. На Дне открытых дверей обследовалось около 300 человек. В результате врачи-онкологи выявили рак у 21 человека. Еще у 54 найдены симптомы болезни. У 242 жителей установлены другие виды заболеваний.
Как утверждают специалисты, чаще всего рак встречается у людей старше 50 лет. Причина - позднее обращение к врачу. По региону ежегодно 20 процентов больных обращаются за помощью к врачам на поздней стадии.
"День открытых дней очень полезен. Самое главное, он дает возможность вовремя диагностировать рак. Будет правильнее, если жители своевременно будут проходить скрининговые программы, обследоваться у врачей в дни открытых дверей, проверяться в поликлиниках по месту жительства. Каждый должен серьезно относиться к своему здоровью. Тогда будет возможность вовремя выявить опасное заболевание. А это повлияет на его предотвращение и высокий результат лечения", - сказала заместитель центра ядерной медицины и онкологии Нургуль Жумыкбаева.