В День Республики очередникам столицы вручили ключи от квартир

В Астане в честь Дня Республики долгожданные ключи от квартир вручены очередникам. Среди новоселов: семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи, инвалиды, дети-сироты, пенсионеры по возрасту, многодетные семьи, работники бюджетных организаций и др. Заветные квартиры жители столицы получили по программе «Нұрлы жер» (госпрограмма «Шаңырақ»). Жилищная программа реализована акиматом Астаны совместно с Отбасы банком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Сегодня с Днем Республики и новосельем казахстанцев поздравил аким Астаны Алтай Кульгинов и председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

«Поздравляю с Днём Республики и долгожданным новосельем. Ваш дом расположен в новом строящемся районе (мкрн Жагалау, ул. Е-20). Здесь мы недавно открыли школу на 4 тыс. мест в 2 смены, также есть ряд других соцобъектов. Весной продолжим благоустройство района, построим социальные объекты и др.

Государством уделяется особое внимание жилищному вопросу. Ежегодно строим доступное льготное жилье. К примеру, если в 2018г. было построено 1800 соцквартир, в 2019г. – 2900 соцквартир, то за последние два года – порядка 17 тыс. соцквартир. Кроме того, расширили категорию участников жилищных программ, увеличили сумму жилищных сертификатов с одного до 1,5 млн тг», - подчеркнул аким столицы Алтай Кульгинов.

«У наших новоселов сегодня началась новая жизнь - в новых квартирах они теперь будут создавать уют, растить детей, строить планы, принимать гостей. Вдвойне приятно, что вручение ключей совпало с национальным праздником. Важно, что в нашей стране государство уделяет особое внимание решению жилищного вопроса граждан. Только в рамках программы "Шаңырақ" за два года мы помогли приобрести собственное жилье 16 722 казахстанцам, из них в Астане новоселье отметили 4 363 человека. В ближайшее время Отбасы банк ожидает поступления средств в размере 49,9 млрд тенге для продолжения кредитования граждан в рамках государственных программ», - отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Всего с начала года в Астане было выдано 19 335 займов. Ежедневно кредиты на покупку собственной квартиры или дома через Отбасы банк берут порядка 80 жителей столицы. Каждый день новые депозиты для дальнейшего приобретения недвижимости там открывают 100-130 человек.

Всего с начала года Отбасы банк помог отметить новоселье 67 390 казахстанцам.