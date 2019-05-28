В день выборов Президента РК в Нур-Султане проезд в автобусах будет бесплатным

Общество
Фото с сайта astana.gov.kz
9 июня, в день выборов Президента Республики Казахстан, проезд в общественном транспорте столицы будет бесплатным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В рамках акции "Голосует сердце страны – Нур-Султан" бесплатный проезд будет предоставлен на всех городских и экспресс-маршрутах. Акция не распространяется на пригородные маршруты. Автобусы будут ходить по стандартному графику движения", - отмечается в информации.

Для удобства горожан акимат города Нур-Султан предоставляет бесплатный проезд в общественном транспорте в течение всего дня, добавили в столичной администрации.

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