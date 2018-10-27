В Десантно-штурмовых войсках простились с дембелями

Официально
Фото пресс-службы Десантно-штурмовых войск
В Десантно-штурмовых войсках проводили домой дембелей. Торжественные церемонии чествования солдат, выслуживших установленный срок службы, прошли в Алматинском, Капшагайском, Сарыозекском, Талдыкорганском, Жаркентском гарнизонах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДШВ.





Провожали солдат командование войсковых частей, воины-интернационалисты, сослуживцы. С чувством сожаления расстались командиры с настоящими знатоками ратного дела. Лучшим бойцам вручили грамоты и благодарственные письма за подписью командиров частей.



"Своим ратным трудом, добросовестным отношением к выполнению поставленных задач вы доказали верность воинскому долгу, Военной присяге и боевым традициям старших поколений. Мы по праву гордился вами", - сказал, обращаясь к солдатам, командир войсковой части 18404, подполковник Жанат Ермуханов.

Он выразил уверенность в том, что все увольняемые в запас выберут в гражданской жизни достойную дорогу, с приобретенным опытом службы и армейской закалкой сделают много полезного для блага Родины.



"Срочная служба стала для этих парней настоящей жизненной школой, периодом возмужания, формирования мужского характера. За время, проведенное в армейском строю, каждый из них овладел военно-учетной специальностью, штатным вооружением и военной техникой. Ровно год солдаты срочной службы обучались ратному делу и оттачивали на полигонах приобретенные навыки", - отметили в пресс-службе.





"Последний раз воины-десантники прошли по плацам войсковых частей в дружном строю, чеканя шаг и исполняя строевую песню. Радость предстоящего возвращения домой они выражали громогласными "Ура!" и подкидывали в воздух береты.

Церемония проводов, прощание с Боевым знаменем и напутственные слова командиров навсегда останутся в памяти защитников Родины", - добавили в ДШВ.



Всего из Десантно-штурмовых войск уволено более тысячи солдат.



