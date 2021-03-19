В десяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в десяти регионах Казахстана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Так, 20 марта в Костанайской области на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23-28 м/с. В Костанае 20 марта возможен гололед. Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с.
20-21 марта в Акмолинской области местами ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный 20 марта 15-20 м/с, днем местами 23-28 м/с, 21 марта местами 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. В Кокшетау утром и днем 20-21 марта ожидается гололед, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
20 марта в Атырауской области местами ожидается туман. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с.
20-21 марта в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с, 20 марта порывы 23-28 м/с. В Караганде днем 20 марта возможен гололед. Ветер юго-западный, порывы 18 м/с.
20 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. По прогнозам, в Уральске 20 марта будет туман, гололед.
20-22 марта в Жамбылской области местами прогнозируется туман, гололед, днем гроза. 20-22 марта местами ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, 20 марта порывы 23-28 м/с. г.Тараз: 20-22 марта временами ожидаются туман, днем гроза. 20-22 марта ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, утром и днем 20 марта временами 25 м/с.
20 марта в Мангистауской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 м/с. В Актау 20 марта ночью и утром ожидается туман.
В Усть-Каменогорске 20 марта ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. По прогнозам синоптиков, в Семее 20 марта ветер будет юго-восточным с порывами 15-20 м/с.
20 марта в Туркестанской области утром и днем местами возможен сильный дождь. Местами ожидаются гроза, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем 20 марта ожидается сильный дождь. Временами будет гроза, ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане 20 марта временами ожидаются гроза, ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.
20 марта в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.