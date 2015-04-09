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В десятке лучших
На двух стартовых этапах лучшим в нашей дружине неизменно становился Валерио Аньоли, финишировавший в первой десятке (8-е и 9-е места). Официальный сайт нашей команды особо отмечает поддержку, которую на втором отрезке итальянскому гонщику оказали его партнеры по команде Бахтияр Кожатаев и Луис Леон Санчес.
В генеральной классификации Валерио Аньоли, естественно, также лучший в «Астане», занимает 7-е место, причем с тем же временем, что и у лидера в общем зачете – австралийца Майкла Мэтьюза из команды Orica: 8 часов 29 минут 39 секунд. В командном зачете «Астана» после двух этапов занимала 6-ю позицию.
Вчера участники соревновались на третьем отрезке пути, финиш «Тура Страны Басков» намечен на 11 апреля.

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