В десятке сильнейших

Лидер казахстанской велокоманды Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко вошел в десятку сильнейших общего зачета «Тур де Франс». Наш спортсмен занял девятое место в «генерале» одной из самых знаменитых веломногодневок планеты.

«Что ж, я приехал на «Тур де Франс» с целью вновь побороться за высокий результат в общем зачете. Подготовка к «Туру» была далека от идеальной, впрочем, как и вся первая половина сезона, из-за падений, болезни и невезения. Но вместе с командой мы смогли достойно проявить себя, побороться в горах, особенно на третьей неделе, и занять высокое девятое мес­то. Без сомнений, мне бы хотелось добиться большего на этом «Туре», и на отдельных этапах, и в генеральной классификации, но как получилось, так получилось. В любом случае я выложился на 100% в течение этих трех недель и теперь доволен результатом. Сейчас мы здесь, на финише в Париже, но сезон еще продолжается, и я серьезно настраиваюсь на новые цели, которые ждут меня впереди», – рассказал Алексей Луценко.