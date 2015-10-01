Его трудовой стаж – более 60 лет. Но он и сегодня активно участвует в работе совета ветеранов, встречается с молодежью, рассказывает о том, какой дорогой ценой досталась Победа. Об этом шла речь на встрече с акимом области Нурланом Ногаевым. Руководитель региона поблагодарил Хамзу Абдрахмановича за его ратный и мирный труд, пожелал здоровья и долголетия. А ветеран говорил, что гордится своей страной, которая стала огромной строительной площадкой. Благодаря мудрой и дальновидной политике Президента Нурсултана Назарбаева строится независимый и сильный Казахстан, построена красавица-столица Астана.
Зал областной филармонии им. Гарифоллы Курмангалиева оказался тесен для тех, кто пришел поздравить ветерана, который в родном городе, да во всем Приуралье, не нуждается в представлении. И не только потому, что воевал геройски и трудился в полную меру сил. Если бы понадобилось привести пример к общеизвестному понятию – человек, приятный во всех отношениях, то его можно было бы назвать в числе первых. Он относится к тем людям, которые располагают к себе сразу и безоговорочно, не прилагая, кажется, для этого никаких усилий. Такая доброжелательность дается от природы, идет от души и от сердца. Участникам торжества был представлен телефильм о Хамзе Сафине – солдате Победы.
В далеком 41-м фильм «Если завтра война» вместе с такими же босоногими мальчишками он смотрел несчетное количество раз. Поселок, выросший вокруг овчинно-шубного комбината, располагался в 3 км от Уральска. Такое расстояние приходилось преодолевать каждый день по пути в школу. Но понятие о трудностях, по его словам, тогда было другим. Он окончил восьмой класс, когда единственный на весь поселок репродуктор с высокого столба объявил о начале войны. Через неделю отца проводили на фронт. Ему, старшему из троих детей, нужно было помогать матери кормить семью.
Первая запись в трудовой книжке появилась 28 июля 1941 года. На тот же овчинно-шубный комбинат он был принят учеником слесаря. Но «карьеру» подростки, заменившие взрослых мужчин, тогда делали стремительно. Всего через полгода добросовестному и старательному пареньку доверили должность машиниста электростанции. И предупредили, что в случае перебоев в ее работе придется отвечать перед военпредом. Так закончилось для него детство, а вместо юности была война.
Едва исполнилось 17, попросился на фронт добровольцем. После военно-пехотного училища, где прошел экстренный курс обучения, отправился на передовую. Мест в поезде не хватало, поэтому ехал на крыше вагона. Может быть, это и спасло. Когда налетели вражеские бомбардировщики, до ближайшей опушки леса оказалось недалеко. Состав разбомбили. Раненых и убитых было столько, что именно в этот день он до срока повзрослел.
Сразу же попал на Юго-Западный фронт. Сражения на Украине шли особенно жестокие. Но о фронтовых годах Хамза Абдрахманович всегда рассказывает скупо. Воевать пришлось с винтовкой против автоматчиков. И в рукопашных боях довелось побывать. Когда снаряд попал в танк, на броне которого пехотинцы мчались в сторону вражеских окопов, его контузило. Вскоре слух вернулся, а заикание, ставшее с годами едва заметным, осталось. Ему, почти мальчишке, приходилось поднимать в атаку взрослых мужиков. Наградой стала медаль «За отвагу» и должность помощника командира взвода. Следующее ранение надолго лишило речи. Пуля разорвалась во рту. Но, к счастью, в госпитале его оперировали отличные специалисты. Отметина от той пули тоже осталась навсегда. После лечения его признали годным только к нестроевой службе. И он снова ушел на фронт добровольцем. Теперь воевал в составе Панфиловской дивизии.
Война везде была страшной. Но самый большой ужас он пережил, когда освобождали лагерь Саласпилс. Он видел горы башмаков, груды очков, аккуратно упакованные тюки женских волос. Выжил, когда во время форсирования Немана оказался в ледяной воде, кипящей от пуль и взрывов. День Победы встретил в госпитале. Накануне рядом с его окопом взорвалась граната. Успел прикрыть голову руками. С тех пор пальцы не гнутся, а на тыльной стороне ладони сквозь кожу синеют мелкие осколки.
После Победы не он профессию выбирал, а она его. Страну нужно было поднимать из руин. После строительного техникума строил лесозащитные станции. Вскоре в голой степи зазеленели сотни километров лесополос. Потом пришла очередь создания конезаводов. Трудностей было много, но все окупались огромным счастьем – жить без войны. Целинная эпопея подоспела, когда Сафин был назначен главным инженером управления капитального строительства области. Работать приходилось круглые сутки. Отдыхом был только короткий сон – в вагончиках, палатках, изредка в своем кабинете на дежурной раскладушке. В степи вырастали целинные совхозы. Страна вдоволь получила хлеба. Казахстанский каравай в середине 50-х оказался самым весомым.
Он возглавлял трест «Уральсксельстрой», трудился и в тресте «Уральскпромстрой». В это время строились заводы, фабрики, школы, больницы, несчетное количество жилья, дороги, дома и дворцы культуры. Со строительной отраслью пришлось расстаться только после инфаркта. Сказались перегрузки, копившиеся десятилетиями. После выздоровления ему сделали предложение, над которым волей-неволей пришлось задуматься. Но он не привык отказываться даже от самой трудной работы. Именно такой она и оказалась. Более десяти лет он возглавлял областное общество инвалидов. Сила авторитета Сафина такова, что ему редко отказывали в просьбах. Он помогал трудоустраивать людей с ограниченными возможностями, организовывал соревнования, конкурсы и фестивали, разбирался в проблемах, находил спонсоров, помогал тем, кто нуждался в поддержке или попадал в трудные жизненные ситуации. На заслуженный отдых ушел только в возрасте 82 лет.
Рядом с его боевыми наградами – орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны и множеством медалей сияют и послевоенные. Он – кавалер орденов «Знак Почета» и «Парасат». На юбилейном вечере его поздравляли представители государственных органов, общественных организаций, ветераны. Но больше всего теплых слов в этот день позвучало от строителей, которые называли его своим учителем. Цветы, улыбки, подарки… А он, растроганный и немного смущенный, только отмахивался от похвал:
– Хорошая работа – это норма.