Его трудовой стаж – более 60 лет. Но он и сегодня активно участвует в работе совета ветеранов, встречается с молодежью, рассказывает о том, какой дорогой ценой досталась Победа. Об этом шла речь на встрече с акимом области Нурланом Ногаевым. Руководитель региона поблагодарил Хамзу Абдрахмановича за его ратный и мирный труд, пожелал здоровья и долголетия. А ветеран говорил, что гордится своей страной, которая стала огромной строительной площадкой. Благодаря мудрой и дальновидной политике Президента Нурсултана ­Назарбаева строится независимый и сильный Казахстан, построена красавица-столица Астана.Зал областной филармонии им. Гарифоллы Курмангалиева оказался тесен для тех, кто пришел поздравить ветерана, который в родном городе, да во всем Приуралье, не нуждается в представлении. И не только потому, что воевал геройски и трудился в полную меру сил. Если бы понадобилось привести пример к общеизвестному понятию – человек, приятный во всех отношениях, то его можно было бы назвать в числе первых. Он относится к тем людям, которые располагают к себе сразу и безоговорочно, не прилагая, кажется, для этого никаких усилий. Такая доброжелательность дается от природы, идет от души и от сердца. Участникам торжества был представлен телефильм о Хамзе Сафине – солдате Победы.В далеком 41-м фильм «Если завтра война» вместе с такими же босоногими мальчишками он смотрел несчетное количество раз. Поселок, выросший вокруг овчинно-шубного комбината, располагался в 3 км от Уральска. Такое расстояние приходилось преодолевать каждый день по пути в школу. Но понятие о трудностях, по его словам, тогда было другим. Он окончил восьмой класс, когда единственный на весь поселок репродуктор с высокого столба объявил о начале войны. Через неделю отца проводили на фронт. Ему, старшему из троих детей, нужно было помогать матери кормить семью.Первая запись в трудовой книжке появилась 28 июля 1941 года. На тот же овчинно-шубный комбинат он был принят учеником слесаря. Но «карьеру» подростки, заменившие взрослых мужчин, тогда делали стремительно. Всего через полгода добросовестному и старательному пареньку доверили должность машиниста электростанции. И предупредили, что в случае перебоев в ее работе придется отвечать перед военпредом. Так закончилось для него детство, а вместо юности была война.Едва исполнилось 17, попросился на фронт добровольцем. После военно-пехотного училища, где прошел экстренный курс обучения, отправился на передовую. Мест в поезде не хватало, поэтому ехал на крыше вагона. Может быть, это и спасло. Когда налетели вражеские бомбардировщики, до ближайшей опушки леса оказалось недалеко. Состав разбомбили. Раненых и убитых было столько, что именно в этот день он до срока повзрослел.Сразу же попал на Юго-Западный фронт. Сражения на Украине шли особенно жестокие. Но о фронтовых годах Хамза Абдрахманович всегда рассказывает скупо. Воевать пришлось с винтовкой против автоматчиков. И в рукопашных боях довелось побывать. Когда снаряд попал в танк, на броне которого пехотинцы мчались в сторону вражеских окопов, его контузило. Вскоре слух вернулся, а заикание, ставшее с годами едва заметным, осталось. Ему, почти мальчишке, приходилось поднимать в атаку взрослых мужиков. Наградой стала медаль «За отвагу» и должность помощника командира взвода. Следующее ранение надолго лишило речи. Пуля разорвалась во рту. Но, к счастью, в госпитале его оперировали отличные специалисты. Отметина от той пули тоже осталась навсегда. После лечения его признали годным только к нестроевой службе. И он снова ушел на фронт добровольцем. Теперь воевал в составе Панфиловской дивизии.Война везде была страшной. Но самый большой ужас он пережил, когда освобождали лагерь Салас­пилс. Он видел горы башмаков, груды очков, аккуратно упакованные тюки женских волос. Выжил, когда во время форсирования Немана оказался в ледяной воде, кипящей от пуль и взрывов. День Победы встретил в госпитале. Накануне рядом с его окопом взорвалась граната. Успел прикрыть голову руками. С тех пор пальцы не гнутся, а на тыльной стороне ладони сквозь кожу синеют мелкие осколки.После Победы не он профессию выбирал, а она его. Страну нужно было поднимать из руин. После строительного техникума строил лесозащитные станции. Вскоре в голой степи зазеленели сотни километров лесополос. Потом пришла очередь создания конезаводов. Трудностей было много, но все окупались огромным счастьем – жить без войны. Целинная эпопея подоспела, когда Сафин был назначен главным инженером управления капитального строительства области. Работать приходилось круглые сутки. Отдыхом был только короткий сон – в вагончиках, палатках, изредка в своем кабинете на дежурной раскладушке. В степи вырастали целинные совхозы. Страна вдоволь получила хлеба. Казахстанский каравай в середине 50-х оказался самым весомым.Он возглавлял трест «Уральсксельстрой», трудился и в тресте «Уральскпромстрой». В это время строились заводы, фабрики, школы, больницы, несчетное количество жилья, дороги, дома и дворцы культуры. Со строительной отраслью пришлось расстаться только после инфаркта. Сказались перегрузки, копившиеся десятилетиями. После выздоровления ему сделали предложение, над которым волей-неволей пришлось задуматься. Но он не привык отказываться даже от самой трудной работы. Именно такой она и оказалась. Более десяти лет он возглавлял областное общество инвалидов. Сила авторитета Сафина такова, что ему редко отказывали в просьбах. Он помогал трудоустраивать людей с ограниченными возможностями, организовывал соревнования, конкурсы и фестивали, разбирался в проб­лемах, находил спонсоров, помогал тем, кто нуждался в поддержке или попадал в трудные жизненные ситуации. На заслуженный отдых ушел только в возрасте 82 лет.Рядом с его боевыми наградами – орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны и множеством медалей сияют и после­военные. Он – кавалер орденов «Знак Почета» и «Парасат». На юбилейном вечере его поздравляли представители государственных органов, общественных организаций, ветераны. Но больше всего теплых слов в этот день позвучало от строителей, которые называли его своим учителем. Цветы, улыбки, подарки… А он, растроганный и немного смущенный, только отмахивался от похвал:– Хорошая работа – это норма.