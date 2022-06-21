Колонка обозревателей
«В детдом тебя отдам!»
Асель Муканова

Когда услышала эту фразу в соседней примерочной, меня передернуло. Приоткрыв шторку, я увидела мамашу, отчитывающую своего сына лет восьми. Кажется, он не хотел смирно сидеть, пока она примеряла очередной наряд. Демонстративно смахнув вещи с вешалки, женщина сделала все, чтобы ребенок почувствовал себя виноватым, и рванула к выходу из магазина. Понурый мальчуган посеменил следом.

В вопросах воспитания трудно быть объективным. У каждого собственный опыт детства и свой взгляд на детско-родительские отношения. Но такие откровенно жестокие вещи по отношению к детям непозволительны никому. Обсудив с подругами этот инцидент, выяснила, что две из них говорили то же самое своим детям-подросткам. И мне стало страшно так, как, наверное, страшно слышать про детдом пусть и не маленькому уже ребенку. Чтобы завоевать доверие собственного чада, нужны годы. Потерять же его можно за миг, если он услышит из уст самого близкого человека подобную фразу.

В два года меня пришлось определить в круглосуточный ясли-сад. Тогда это было в порядке вещей: родителям приходилось много работать, да и на квартиру с маленьким ребенком брали неохотно. Мама потом рассказывала, что меня силой отрывали от нее воспитатели, сердце разрывалось и у нее самой. Спустя много лет у психолога я поняла, что это стало серьезной детской травмой: я перестала доверять самому родному человеку, который оставлял меня «чужим тетям» на целых пять дней.

Вспомните азы советского воспитания: в роддоме малыша сразу забирали от матери, кормили строго по часам, рано отлучали от груди, укладывали спать в отдельную кроватку, несмотря на крики и плач. Нас воспитывали «по книгам», многое не позволяли, мамино «нет» всегда было категорическим и бесповоротным.

Практически до окончания школы мы не имели права голоса. Припоминаете фразу «пока ты живешь в моем доме и я тебя кормлю, будешь делать то, что я сказал!»? Нас били, даже уже повзрослевших, хоть сейчас родители и не хотят в этом признаваться. Главное – в нас не видели личности, а только лишь неразумное дитя, которое ничего не чувствует, не понимает и обязано выполнять наказы.

Даже на бумаге это выглядит ужасно. Но такой была реальность, взрослые были уверены, что все делают правильно. Вероятнее всего, случались исключения, и в некоторых семьях все было иначе. Но в целом практиковалось именно такое поведение. И обсуждая с подругами наше детство, мы только и успеваем произносить: «И у меня было точно так же!»

Любое поколение найдет, в чем упрекнуть предыдущее. И наши дети будут винить нас в огрехах воспитания – такова жизнь. Но чем хорош минувший опыт, так это тем, что можно взять из него лучшее и отказаться от плохого.

Сегодня в роддомах уже не разлучают роженицу и новорож­денного. Грудное кормление считается наилучшим для малыша и рекомендуется до двух лет. Родители все чаще спрашивают, чего же хочет сам ребенок, прежде чем записать на кружки или купить игрушку. Мы опускаемся на колени и смотрим прямо в глаза, а не сверху вниз, когда хотим, чтобы сын или дочь нас услышали. Стараемся обсуждать, а не насаждать, доверять, а не подозревать, поддерживать, а не наказывать.

Но когда ты слышишь это мерз­кое «сдам в детдом», все достижения педагогической и психологической мысли кажутся бессмысленными и ничтожными. Надеюсь, та женщина хотя бы объяснила потом сыну, что просто вспылила. Иначе он, возможно, так и будет всю жизнь ждать момента, когда его предадут и бросят. И ему придется с поникшей головой и разбитым сердцем плестись к выходу…

Популярное

Все
Новая стратегия независимого Казахстана
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
Ребенка мало просто любить, его надо слушать
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Красота спасет мир
События трагического января: ставим точку?
Спорту все возрасты покорны
Известный блогер и журналист дал оценку прошедшему Национальному курултаю
Зеленую улицу мастерам!
Время подвести итоги
Аким области Абай рассказал о планах развития региона
О чем гласят высеченные на утесе в древнем центре Великой степи надписи
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Катар
О необычной атмосфере Национального курултая рассказала одна из участниц
Взвешенный вариант внешней политики
В чем отличие Национального курултая от НСОД, рассказала Бану Нургазиева
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Новый аким Алматинской области встретился с жителями сел и городов региона
Воздавая дань кумысу
Дом-музей построят на малой родине Ахмета Байтурсынова
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Новый министр Саясат Нурбек объяснил учебу своих детей на Кипре
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Женщина унесла под юбкой шубу из магазина в Шымкенте
Власть сильна народом
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Секретные материалы казахстанских недропользователей
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Колонка обозревателей
Ясные посылы
Колонка обозревателей
Его величество Спорт
Колонка обозревателей
Никто не хотел убивать
Колонка обозревателей
Правда от бублика

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]