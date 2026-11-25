В целом по региону в учебных заведениях открыто около сорока подобных кабинетов, а в дошкольных учреждениях такой формат работы пока единственный. Кабинет открылся в сентябре прошлого года. Уже накоплен первый опыт работы. Именно здесь прошел республиканский семинар «Поддержка детей раннего возраста».

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– В областном центре 47 государственных детских садов. Конечно, хотелось бы, чтобы такой проект охватил их все. Но и то, что работа началась – большой опыт для нас. В дальнейшем наши специалисты смогут применять эти подходы в других дошкольных учреждениях, – отметила руководитель городского отдела образования Айнагуль Дюсекенова.

Главное, не просто организовать отдельные занятия для детей с особыми образовательными потребностями, но и создать условия, в которых они смогут развиваться и общаться со сверстниками. Когда малыши с разными особенностями развития находятся вместе, общаются, между ними исчезает дистанция. И впоследствии, в школе, такое взаимодействие уже будет для них привычным. Но нужно понимать, что воспитание и развитие ребенка – это задача как педагогов, так и родителей, общества в целом.

Отсутствие в детских садах кабинетов поддержки инклюзии (КПИ) упирается в нехватку кадров. Как пояснила руководитель отдела инклюзивного и специального образования областного управления образования Гульжанар Кубиева, потребность в специальных педагогах в детских садах велика.

– Именно здесь нужно начинать работу с детьми. Чем раньше мы окажем помощь, тем лучше ребенок будет подготовлен к школе. Открытый в прошлом году кабинет в детском саду города Атырау стал первым подобным опытом для дошкольных организаций. Причем его услугами пользуются не только ребята с особыми образовательными потребностями, но и воспитанники обычных групп, которым, например, необходима помощь в развитии речи, – говорит Гульжанар Кубиева.

В КПИ работают логопеды-дефектологи, психолог и специалист по адаптивной физической культуре. Занятия не ограничиваются одним направлением. Если ребенку трудно общаться со сверстниками, специалисты работают над развитием коммуникативных навыков. Когда возникают сложности с речью, подключаются логопеды. При необходимости используются двигательные упражнения, помогающие развивать саморегуляцию и внимание. Особое значение имеет командная работа специалистов, воспитателей и родителей.

У пилотного проекта есть еще одна особенность. Его задача – сделать специализированную помощь доступнее. Как отмечали участники республиканского семинара, далеко не у всех родителей есть возможность регулярно посещать с ребенком логопеда, психолога и других специалистов за пределами детского сада. Это требует дополнительного времени, а зачастую и финансовых затрат. Здесь же необходимую поддержку малыш получает в привычной для себя обстановке, не покидая дошкольное учреждение.

В целом по региону насчитывается около 8 тыс. детей с особыми потребностями, из которых более 2,5 тыс. дошкольного возраста.