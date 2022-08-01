Детей перестали кормить в детсаду СКО из-за подорожания продуктов

Детей одного из мини-центров в Северо-Казахстанской области перестали кормить из-за удорожания продуктов и нежелания или отсутствия возможности у чиновников перезаключить договоры по новым ценам. Теперь воспитанники дошкольного учреждения вынужденно посещают детский сад только до обеда. В это время в районном отделе образования только разводят руками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Пост о таком положении дел появился на страничке одного из местных пабликов. Речь идет о пришкольном мини-центре "Арай" КГУ "Новомихайловской средней школы" Мамлютского района. Уже больше месяца сюда не завозят продукты питания. Естественно воспитанников нечем кормить, так что мини-центр работает только до обеда.

"Как нам объяснили, это связано с тем, что цены на продукты повысились, а с поставщиками не хотят заключать договоры по новым ценам. Все поставщики отказались работать с мини-центром, — пишет автор поста. – Почему на протяжении такого времени не был решен такой незначительный вопрос?"

Также сообщается, что родители обращались в районный отдел образования, где им сообщили, что в областном управлении по данному вопросу они получили отрицательный ответ. И решиться вопрос может только в декабре.

В комментарии под постом с официальной страницы РОО данную информацию подтвердили.

"В связи с ростом цен на продукты питания у поставщика в данный момент не имеется возможности поставлять продукты питания по установленным в договорах ценам. Так как по многим позициям закупочная цена в разы больше, чем оплачивается по договору. Совместно с поставщиками ведется работа по решению данного вопроса", — говорится в сообщении ведомства.

А пока вопрос решают, дети продолжают посещать садик только половину дня. Это сказывается не только на образовательном процессе, но и на работоспособности родителей, которые лишены возможности работать полный рабочий день. Ведь теперь после обеда многим не с кем оставить ребенка.