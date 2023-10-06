В детских садах Усть-Каменогорска казахский язык изучают с помощью онлайн-технологий
341
Галина Вологодская
Новинкой поделился республиканский Фонд развития государственного языка. Здесь разработали онлайн-платформу «Тәтті алма» – «Сладкое яблоко» с игрой-путешествием. Малыши отправляются на прогулку вместе с забавным виртуальным помощником Алмабеком и попадают по очереди на детскую площадку – ойын алаңы, в школу – мектеп, магазин – дүкен, зоопарк – хайуанаттар бағы и т. д. Дети, разгадывая загадки и выполняя игровые задания, запоминают слова, фразы, песни, стихи. На каждом этапе маленькие участники получают в награду звездочку – жұлдыз, лучшие становятся чемпионами.