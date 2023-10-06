В детских садах Усть-Каменогорска казахский язык изучают с помощью онлайн-технологий

Общество
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Галина Вологодская

Новинкой поделился респуб­ликанский Фонд развития государственного языка. Здесь разработали онлайн-платформу «Тәтті алма» – «Сладкое яблоко» с игрой-путешествием. Малыши отправляются на прогулку вмес­те с забавным виртуальным помощником Алмабеком и попадают по очереди на детскую площадку – ойын алаңы, в школу – мектеп, магазин – дүкен, зоопарк – хайуанаттар бағы и т. д. Дети, разгадывая загадки и выполняя игровые задания, запоминают слова, фразы, песни, стихи. На каждом этапе маленькие участники получают в награду звездочку – жұлдыз, лучшие становятся чемпионами.

Игра рассчитана на малышей 4–7 лет и позволяет изучать государственный язык с нуля, прак­тически без помощи взрос­лых. Как пояснили в областном управлении образования, принцип «үйреніңіз және ойнаңыз» – учись и играй – идеальный для детворы. У дошколят огромный интерес к познанию окружающего мира, память работает как губка. Ребятишки без труда впитывают информацию, в том числе новые языки. Что для взрослых может быть проходным эпизодом, чем-то сказанным мимоходом, для ребенка является эмоционально ярким, интересным, а значит, памятным.

– У маленьких детей память избирательная и развивается постепенно, – рассказывает педагог Нургуль Жакупова. – Она привязана к ощущениям и восприятиям. Игра «Тәтті алма» вов­лекает ребенка в приключение. Он знакомится с симпатичным другом Алмабеком, видит яркие картинки, получает положительные эмоции, включает воображение. Ребенку интересно, поэтому он с легкостью осваивает новые слова. Идет пополнение словарного запаса.

Весной игровую платформу опробовали в дошкольных учреж­дениях Астаны. Пользоваться проектом может каждый, все материалы в свободном дос­тупе на сайте https:⁄⁄tattialma.kz⁄ru. Сейчас разработку взяли также на вооружение в детских садах областного центра Восточного Казахстана. Более того, ее оценили и в начальной школе. По отзывам многих родителей и учителей, дети занимаются казахским без давления, с желанием. Что важно, в виртуальном пространстве создана самая доб­рожелательная языковая среда.

Кроме того, на сайте в бесплатном доступе собран актуальный дидактический материал для педагогов казахского языка в русскоязычных детсадовских группах и классах младшей школы. По словам Нургуль Жакуповой, в разделе «Учителю» можно найти разработки в различных форматах – планы готовых уроков, сценарии с описанием казахских традиций и праздников, детские стихи и песни на государственном языке, обучающие видео. Для педагогов такие материалы – настоящее подспорье, особенно накануне государственных праздников. Например, к Дню Республики воспитатели и преподаватели могут найти сведения о Декларации о суверенитете, отрывки из стихов и прозаических произведений на тему родины казахских поэтов и писателей, статистические сведения о территории страны, населении, столице… Есть также специальный раздел «Библиотека», где выложены художественные произведения на государственном языке, собранные в шеститомнике «Тәтті алма». Здесь же размещен сборник комиксов Qazcomics.

– Давно известно, что обучающие игры дают отличный результат, – заключила педагог. – Будем надеяться, что этот опыт будет продолжен. Современное образование невозможно представить без новых технологий. Если онлайн-игры или онлайн-уроки помогают заговорить по-казахски, ими надо смело пользоваться.

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