В детский экскурсионный поезд "Туған елге саяхат" набирают пассажиров

В Казахстане стартует конкурс для детей, 30 победителей которого получат возможность проехать на экскурсионном поезде по историческим местам нашей республики, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ФРСП "Samruk-Kazyna Trust".
"Каждый из нас мечтал в детстве окунутся в историю казахстанской земли, ее достопримечательности и красивые уголки. На этот раз мы исполняем мечты детей независимого Казахстана! Наш фонд запускает проект "Туған елге саяхат". Мы ищем талантливых детей из всех регионов, чтобы в преддверии 25-летия Независимости Казахстана объехать исторические достопримечательности и красивейшие места нашей необъятной страны", – указывается в сообщении.
В рамках данного проекта будет запущен детский экскурсионный поезд. В состав группы попадут дети в возрасте от 12 до 15 лет.
"Для участия в конкурсном отборе необходимо написать сочинение на тему "Мой Казахстан – моя Родина" и отразить в сочинении, что значит Родина для тебя: твой двор, твоя семья, твоя школа, а может быть что-то другое. Сочинения необходимо отправлять на адрес [email protected]
, указать свои Ф. И. О., возраст, город проживания и контакты, по которым можно с тобой связаться. Лучшие сочинения будут зачитаны в прямом эфире "Жулдыз FM"(101.4), а авторы лучших из них станут обладателями путевок", – обратились авторы конкурса к участникам.
Еще 90 путевок достанутся детям промышленников, трудящихся в отдаленных регионах Казахстана в дочерних компаниях АО "Самрук-Қазына".
Поезд отправится из Астаны 30 октября и проследует по маршруту Астана – Байконур – Туркестан – Алматы – Астана и закончит свое путешествие 7 ноября.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать здесь
.