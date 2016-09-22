В детский экскурсионный поезд "Туған елге саяхат" набирают пассажиров

Общество
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В Казахстане стартует конкурс для детей, 30 победителей которого получат возможность проехать на экскурсионном поезде по историческим местам нашей республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ФРСП "Samruk-Kazyna Trust".

"Каждый из нас мечтал в детстве окунутся в историю казахстанской земли, ее достопримечательности и красивые уголки. На этот раз мы исполняем мечты детей независимого Казахстана! Наш фонд запускает проект "Туған елге саяхат". Мы ищем талантливых детей из всех регионов, чтобы в преддверии 25-летия Независимости Казахстана объехать исторические достопримечательности и красивейшие места нашей необъятной страны", – указывается в сообщении.

В рамках данного проекта будет запущен детский экскурсионный поезд. В состав группы попадут дети в возрасте от 12 до 15 лет.

"Для участия в конкурсном отборе необходимо написать сочинение на тему "Мой Казахстан – моя Родина" и отразить в сочинении, что значит Родина для тебя: твой двор, твоя семья, твоя школа, а может быть что-то другое. Сочинения необходимо отправлять на адрес [email protected], указать свои Ф. И. О., возраст, город проживания и контакты, по которым можно с тобой связаться. Лучшие сочинения будут зачитаны в прямом эфире "Жулдыз FM"(101.4), а авторы лучших из них станут обладателями путевок", – обратились авторы конкурса к участникам.

Еще 90 путевок достанутся детям промышленников, трудящихся в отдаленных регионах Казахстана в дочерних компаниях АО "Самрук-Қазына".

Поезд отправится из Астаны 30 октября и проследует по маршруту Астана – Байконур – Туркестан – Алматы – Астана и закончит свое путешествие 7 ноября.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать здесь.

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