Фото: Kazpravda.kz
Общество
В укрытии доходов для получения субсидий уличили управление акимата Нур-Султана
Елисеева Екатерина
корреспондент

Агентство РК по противодействию коррупции выявило коррупционные риски в деятельности управления культуры города Нур-Султана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

"В июне-сентябре 2021 года проведены внешние анализы коррупционных рисков в деятельности управлений культуры, предпринимательства и образования города Нур-Султана. В деятельности управления культуры столичного акимата установлены значимые коррупционные факторы в части освоения бюджета и ненадлежащего исполнения своих функций", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что основные статьи расходов бюджета в управлении – субсидии на поддержку искусства, досуга (48%); проведение культурно-массовых мероприятий (19%); капитальные расходы подведомственных организаций (18%).

Высокий риск хищения обусловлен следующими обстоятельствами:

–  99,9% объема госзакупа из одного источника с конкретным субъектом предпринимательства на бумажном носителе (1,7 млрд тенге);

–  необоснованное ограничение доступа к госзакупкам посредством отметки "ДСП" (для служебного пользования – прим. ред.);

–  отсутствие калькуляции услуг на создание памятников, проведение культурных мероприятий, как следствие – завышение стоимости;

–  100% освоение бюджета (1,7 млрд тенге) на проведение культурно-массовых мероприятий, несмотря на их запрет;

–  укрытие доходов с целью создания иллюзии убыточности подведомственных организаций для получения субсидий (4,5 млрд тенге);

–  реализация стратегических целевых индикаторов в сфере культуры лишь на бумаге;

–  незаконное заключение договоров о возмездном оказании услуг с субъектами предпринимательства либо с физическими лицами без соответствующей специализации (45 млн тенге);

–  выбор поставщика услуг с высокой ценой без финансовой истории (непродолжительной срок с момента регистрации, отсутствие в реестре поставщиков на веб-портале, признание ранее недобросовестным участником);

–  явные нарушения процедур госзакупок и иного законодательства в интересах конкретных поставщиков (включение их услуг в план мероприятий, финансирование зрелищных мероприятий (по Бюджетному кодексу – только социально значимые), неисполнение представления прокуратуры, "подгон" сметы расходов, закуп с отметкой "ДСП" вне особого порядка, передача своей компетенции третьим лицам, отбор членом комиссии своего предприятия поставщиком услуг, заключение договора при отсутствии необходимой лицензии и др.).

Сомнительной практикой является выделение бюджетных средств на творческие авторские вечера, юбилейные даты частных театров, добавили в ведомстве. 

"О лоббировании интересов конкретных поставщиков свидетельствуют системные факты явного нарушения законодательства, а также заключения договоров с фирмами-"однодневками". 

О "порочной практике незаконного заключения договоров" под видом закупа интеллектуальной собственности ранее указывала прокуратура в представлении об устранении нарушений законности. Ситуация не изменилась: с момента проверки заключено 5 подобных договоров на сумму 292,6 млн тенге. Системно закупаются услуги поставщиков без финансовой истории", – раскрыли вопиющие факты нарушений в Антикоре. 

По результатам комплексного анализа выявлены также процедурные нарушения установления памятников, вывоза культурных ценностей за пределы страны, включения объектов в Государственный список памятников истории и культуры.

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