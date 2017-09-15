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В диалоге с Верди
Гульнар Абдрахман, музыковед, доцент Казахского национального университета искусств
Международная специализированная выставка завершила свою работу, оставив много приятных воспоминаний и ярких впечатлений и от уникальной культурной программы, которая ее сопровождала в стенах главного музыкального театра страны. Это Х Международный юношеский конкурс им. П. Чайковского, постановки под открытым небом опер «Аида» Дж. Верди, «Кыз Жибек» Е. Брусиловского, балета Л. Минкуса «Дон Кихот». Запомнится премьера Восьмой симфонии Г. Малера и финал Международного конкурса молодых вокалистов «Опералия» Пласидо Доминго, выход маэстро в спектакле «Травиата» Дж. Верди.