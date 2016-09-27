​В директора школ – по конкурсу

Система образования на юге считается одной из самых коррумпированных сфер. Много разговоров в педагогической среде ходит вокруг приема на работу, распределения нагрузки на учителей, предоставления дополнительных часов и классного руководства. Если верить народной молве, то все эти процессы имеют свои тарифы. Особняком в этом перечне стоит назначение директоров школ, кандидатуры которых зачастую вызывают много вопросов у учителей и общественности. Чтобы избежать ненужных кривотолков, решено процесс назначения руководителей школ сделать прозрачным и максимально открытым. Первые такие публичные конкурсы впервые за последние годы уже прошли в Сарыагашском, Мактааральском районах и Шымкенте. Именно на такой подход в решении кадрового вопроса делают ставку в областном акимате. Если проект прозрачного и открытого назначения директоров школ оправдает себя, то в дальнейшем по этому же принципу планируют назначать заведующих детскими садами и главных врачей в лечебные учреждения региона.

Занять вакантное место директора одной из самых престижных школ города – гимназии № 8 – изъявили желание сразу пять претендентов, четверо из которых были допущены к конкурсу. По информации начальника областного управления образования Куандыка Кулажанова, квалификационные требования предъявляют к претендентам ряд критериев. Это наличие у кандидатов на должность директора высшей категории, не менее пяти лет педагогического стажа, в том числе как минимум один год на руководящей должности, а также отсутствие коррупционного правонарушения.

Прийти на открытое собеседование решились лишь два из четырех кандидатов, подтвердив тем самым готовность пуб­лично отстаивать свое право возглавить учебное заведение. Директору СШ № 116 им. Нурпеисовой Айнуре Саховой и кандидату педагогических наук Раушан Джереновой предстояло выдержать экзамен перед экс­пертной комиссией, в которую вошли ведущие специалисты управления образования области. За 15 минут каждая из них должна была ответить на девять вопросов, касающихся нормативно-правовых актов и Конституции РК, организации учебно-воспитательной работы в школе. Уже потом члены комиссии за закрытыми дверями суммировали оценки за ответы, приплюсовав к ним наличие у претендентов ученой степени, наград, стаж работы и деловые качества.

В итоге в конкурсе победила директор СШ № 116 им. Нурпеисовой А. Сахова. Она и заняла директорское кресло в одной из центральных школ в системе образования города. Это далеко не рядовое учебное заведение, оно имеет большую историю и крепкие традиции. И прежде всего в плане внедрения полиязычия, о чем в последние годы неустанно твердит Министерство образования и науки страны. И хотя есть мнение, что это уже далеко не та школа, что была раньше, она пользуется популярностью у шымкентцев и входит в сотню лучших в стране. Кое-что из наработанного десятилетиями оказалось утраченным, кое-что наоборот появилось. К примеру, Балхия Комекбаева сделала очень многое, чтобы углубить изучение государственного языка. Так что при умелом руководстве накопленный опыт и отработанные методики по внедрению полиязычия могут стать хорошим подспорьем при переходе на массовое преподавание предметов на иностранном языке.

Четверть века учебным заведением руководила Людмила Белоусова, продолжившая традиции по углубленному изу­чению иностранных языков, заложенные ее предшественниками Галиной Звоновой и Олегом Дроздом. Уже в начале 1970-х годов прошлого столетия в этой школе было реальное трехъязычие – некоторые предметы преподавались на английском языке. Если, к примеру, говорить о физике, то ее в казахских и русских классах в объеме школьной программы изучали на родном языке, а два раза в неделю были факультативные занятия на иностранном. На них дети постепенно осваивали термины на английском языке, закреп­ляя при этом полученные на уроках базовые знания. Ну а такие предметы, как история и литература Англии, всеобщая история, а со временем экономика, технический перевод, преподавались исключительно на английском.

Л. Белоусова пошла дальше, постепенно введя в школе изу­чение немецкого, французского и даже корейского языков. Многочисленные выпускники 8-й школы еще в советские годы уверенно открывали двери иностранных вузов, отправляясь учиться за рубеж по обмену. Причем не только в англоязычные страны. Высшим достижением стало получение статуса ассоциированной школы ЮНЕСКО при ООН, которого учебное заведение удостоилось за вклад в развитие образования, в том числе полиязычия. Блестящее знание английского языка позволяло Людмиле Николаевне не только контро­лировать и координировать образовательную систему, но и быть внутри процесса по изу­чению иностранного языка, предлагать новые методики преподавания и постоянно совершенствовать изучение иностранных языков.

Этот небольшой экскурс в историю школы, которая одной из первых в Южном Казахстане получила директора по конкурсу, я сделала неспроста. Дело в том, что в резюме победительницы А. Саховой в графе «знание языков» значится «казахский, русский, немецкий со словарем». Если бы Айнур Алибековна пришла руководить обычной школой, на этот момент можно было бы и не обращать внимания. Но в этом конкретном случае имеем дело с единственной в городе специализированной школой с углуб­ленным изучением английского языка! Добавлю, что вторая претендентка на директорское кресло английским языком владеет свободно.

То, что новый директор школы, накопившей в свое время огромный опыт по изучению иностранных языков, ни одним из них не владеет, стало новостью для начальника областного управления образования. Он тут же затребовал у помощника анкету только что назначенного директора и, убедившись, что в ее багаже действительно «немецкий со словарем», мгновенно нашел выход, заявив: «Обяжем до нового года выучить!» Так что вопрос решили, что называется, не выходя из кабинета. Похоже, ничуть не смущает этот факт и председателя комиссии, заместителя руководителя департамента образования ЮКО Раушан Эргашову. Ее аргумент: знание иностранного языка не включено в квалификационные требования и не является обязательным для претендента на директорское кресло. Да и, дескать, не все директора школ, в которых углубленно изучают иностранные языки, владеют ими. Впрочем, на мою просьбу назвать такие специализированные школы, где директора не «дружат» с иностранным языком, чиновница затруднилась с ответом. Мне же кажется, что даже если такие школы и есть, так это скорее минус нашей системы образования. И уж точно подобные факты не приближают, а отдаляют от реального введения в школах страны трехъязычия. Знание иностранного языка для руководителя специализированной школы-гимназии по изучению английского языка, на мой взгляд, необходимо по умолчанию.