​В директора школ – по конкурсу

Свежий выпуск
Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Система образования на юге считается одной из самых коррумпированных сфер. Много разговоров в педагогической среде ходит вокруг приема на работу, распределения нагрузки на учителей, предоставления дополнительных часов и классного руководства. Если верить народной молве, то все эти процессы имеют свои тарифы. Особняком в этом перечне стоит назначение директоров школ, кандидатуры которых зачастую вызывают много вопросов у учителей и общественности. Чтобы избежать ненужных кривотолков, решено процесс назначения руководителей школ сделать прозрачным и максимально открытым. Первые такие публичные конкурсы впервые за последние годы уже прошли в Сарыагашском, Мактааральском районах и Шымкенте. Именно на такой подход в решении кадрового вопроса делают ставку в областном акимате. Если проект прозрачного и открытого назначения директоров школ оправдает себя, то в дальнейшем по этому же принципу планируют назначать заведующих детскими садами и главных врачей в лечебные учреждения региона.

Занять вакантное место директора одной из самых престижных школ города – гимназии № 8 – изъявили желание сразу пять претендентов, четверо из которых были допущены к конкурсу. По информации начальника областного управления образования Куандыка Кулажанова, квалификационные требования предъявляют к претендентам ряд критериев. Это наличие у кандидатов на должность директора высшей категории, не менее пяти лет педагогического стажа, в том числе как минимум один год на руководящей должности, а также отсутствие коррупционного правонарушения.

Прийти на открытое собеседование решились лишь два из четырех кандидатов, подтвердив тем самым готовность пуб­лично отстаивать свое право возглавить учебное заведение. Директору СШ № 116 им. Нурпеисовой Айнуре Саховой и кандидату педагогических наук Раушан Джереновой предстояло выдержать экзамен перед экс­пертной комиссией, в которую вошли ведущие специалисты управления образования области. За 15 минут каждая из них должна была ответить на девять вопросов, касающихся нормативно-правовых актов и Конституции РК, организации учебно-воспитательной работы в школе. Уже потом члены комиссии за закрытыми дверями суммировали оценки за ответы, приплюсовав к ним наличие у претендентов ученой степени, наград, стаж работы и деловые качества.

В итоге в конкурсе победила директор СШ № 116 им. Нурпеисовой А. Сахова. Она и заняла директорское кресло в одной из центральных школ в системе образования города. Это далеко не рядовое учебное заведение, оно имеет большую историю и крепкие традиции. И прежде всего в плане внедрения полиязычия, о чем в последние годы неустанно твердит Министерство образования и науки страны. И хотя есть мнение, что это уже далеко не та школа, что была раньше, она пользуется популярностью у шымкентцев и входит в сотню лучших в стране. Кое-что из наработанного десятилетиями оказалось утраченным, кое-что наоборот появилось. К примеру, Балхия Комекбаева сделала очень многое, чтобы углубить изучение государственного языка. Так что при умелом руководстве накопленный опыт и отработанные методики по внедрению полиязычия могут стать хорошим подспорьем при переходе на массовое преподавание предметов на иностранном языке.

Четверть века учебным заведением руководила Людмила Белоусова, продолжившая традиции по углубленному изу­чению иностранных языков, заложенные ее предшественниками Галиной Звоновой и Олегом Дроздом. Уже в начале 1970-х годов прошлого столетия в этой школе было реальное трехъязычие – некоторые предметы преподавались на английском языке. Если, к примеру, говорить о физике, то ее в казахских и русских классах в объеме школьной программы изучали на родном языке, а два раза в неделю были факультативные занятия на иностранном. На них дети постепенно осваивали термины на английском языке, закреп­ляя при этом полученные на уроках базовые знания. Ну а такие предметы, как история и литература Англии, всеобщая история, а со временем экономика, технический перевод, преподавались исключительно на английском.

Л. Белоусова пошла дальше, постепенно введя в школе изу­чение немецкого, французского и даже корейского языков. Многочисленные выпускники 8-й школы еще в советские годы уверенно открывали двери иностранных вузов, отправляясь учиться за рубеж по обмену. Причем не только в англоязычные страны. Высшим достижением стало получение статуса ассоциированной школы ЮНЕСКО при ООН, которого учебное заведение удостоилось за вклад в развитие образования, в том числе полиязычия. Блестящее знание английского языка позволяло Людмиле Николаевне не только контро­лировать и координировать образовательную систему, но и быть внутри процесса по изу­чению иностранного языка, предлагать новые методики преподавания и постоянно совершенствовать изучение иностранных языков.

Этот небольшой экскурс в историю школы, которая одной из первых в Южном Казахстане получила директора по конкурсу, я сделала неспроста. Дело в том, что в резюме победительницы А. Саховой в графе «знание языков» значится «казахский, русский, немецкий со словарем». Если бы Айнур Алибековна пришла руководить обычной школой, на этот момент можно было бы и не обращать внимания. Но в этом конкретном случае имеем дело с единственной в городе специализированной школой с углуб­ленным изучением английского языка! Добавлю, что вторая претендентка на директорское кресло английским языком владеет свободно.

То, что новый директор школы, накопившей в свое время огромный опыт по изучению иностранных языков, ни одним из них не владеет, стало новостью для начальника областного управления образования. Он тут же затребовал у помощника анкету только что назначенного директора и, убедившись, что в ее багаже действительно «немецкий со словарем», мгновенно нашел выход, заявив: «Обяжем до нового года выучить!» Так что вопрос решили, что называется, не выходя из кабинета. Похоже, ничуть не смущает этот факт и председателя комиссии, заместителя руководителя департамента образования ЮКО Раушан Эргашову. Ее аргумент: знание иностранного языка не включено в квалификационные требования и не является обязательным для претендента на директорское кресло. Да и, дескать, не все директора школ, в которых углубленно изучают иностранные языки, владеют ими. Впрочем, на мою просьбу назвать такие специализированные школы, где директора не «дружат» с иностранным языком, чиновница затруднилась с ответом. Мне же кажется, что даже если такие школы и есть, так это скорее минус нашей системы образования. И уж точно подобные факты не приближают, а отдаляют от реального введения в школах страны трехъязычия. Знание иностранного языка для руководителя специализированной школы-гимназии по изучению английского языка, на мой взгляд, необходимо по умолчанию.

Популярное

Все
Президентские выборы начались в Казахстане и за рубежом
Жигули Дайрабаев проголосовал первым
Смаилов: Свой выбор я сделал, проголосовав за мирный и сильный Казахстан
В Казахстане начали работу больше 8 тысяч избирательных участков
Ожидаем очень серьезную явку на выборах президента РК – наблюдатель от МПА СНГ
К голосованию приступили все избирательные участки в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана
С праздничным настроением пришел на выборы Ерлан Кошанов
Касым-Жомарт Токаев: Сегодня исторический день
Правительство останется работать, но точечные изменения будут - Токаев о политической перезагрузке
Сайлау 2022 - Выборы 2022
Самая юная избирательница проголосовала на выборах в Жетысуской области
Регионы-лидеры по голосованию на выборах назвали в ЦИК
Ашимбаев призвал казахстанцев проявить активность на выборах
"Нужно принять закон" – Токаев о возврате незаконно вывезенных из Казахстана денег
Брутальным нокаутом завершился главный бой в турнире UFC с участием Казахстана
"Судьи не отдают": Жалгас Жумагулов сделал скандальное заявление после боя в Лас-Вегасе
Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента
Сколько казахстанцев проголосовали на выборах к этому часу
Глава миссии Бюро ОБСЕ по наблюдению за выборами Урсула Гацек рассказала о работе наблюдателей
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Легковушка протаранила людей на остановке в Петропавловске: есть пострадавшие
Жанибек Алимханулы успешно защитил титул чемпиона мира
Нефтяники Мангистау спасли лебедя, застрявшего в солончаке. Видео
Опоздал на спячку: видео с медведем умилило соцсеть
Стрельба в кафе: задержаны подозреваемые в покушении на убийство в Мангистауской области
Казахстанская команда стала лучшей в медальном зачете ЧА-2022 по боксу
Штормовое предупреждение из-за циклона объявлено в Казахстане
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
В Алматинской области сгорела автомойка. Видео
Как будут развивать МЦПС "Хоргос", рассказал Жумангарин
Кызылординские школьники автоматизировали работу в огороде
В Актобе спасли щенка, упавшего в глубокий колодец
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Решением постоянного совета ТЮРКСОЙ 2023 год объявлен памятным годом в странах – членах организации в честь Темирбека Жургенова и других выдающихся личностей
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины

Читайте также

Свежий выпуск
Победителей фестиваля творческой молодежи «Jastar Jalyny-20…
Свежий выпуск
Экопарк протяжённостью более 70 гектаров создадут в столице
Свежий выпуск
Предстоящие президентские выборы в Казахстане и реализацию …
Свежий выпуск
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет 19-20 ноября в столице

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]