​В директора школ – по конкурсу

Система образования на юге считается одной из самых коррумпированных сфер. Много разговоров в педагогической среде ходит вокруг приема на работу, распределения нагрузки на учителей, предоставления дополнительных часов и классного руководства. Если верить народной молве, то все эти процессы имеют свои тарифы. Особняком в этом перечне стоит назначение директоров школ, кандидатуры которых зачастую вызывают много вопросов у учителей и общественности. Чтобы избежать ненужных кривотолков, решено процесс назначения руководителей школ сделать прозрачным и максимально открытым. Первые такие публичные конкурсы впервые за последние годы уже прошли в Сарыагашском, Мактааральском районах и Шымкенте. Именно на такой подход в решении кадрового вопроса делают ставку в областном акимате. Если проект прозрачного и открытого назначения директоров школ оправдает себя, то в дальнейшем по этому же принципу планируют назначать заведующих детскими садами и главных врачей в лечебные учреждения региона.
Занять вакантное место директора одной из самых престижных школ города – гимназии № 8 – изъявили желание сразу пять претендентов, четверо из которых были допущены к конкурсу. По информации начальника областного управления образования Куандыка Кулажанова, квалификационные требования предъявляют к претендентам ряд критериев. Это наличие у кандидатов на должность директора высшей категории, не менее пяти лет педагогического стажа, в том числе как минимум один год на руководящей должности, а также отсутствие коррупционного правонарушения.
Прийти на открытое собеседование решились лишь два из четырех кандидатов, подтвердив тем самым готовность публично отстаивать свое право возглавить учебное заведение. Директору СШ № 116 им. Нурпеисовой Айнуре Саховой и кандидату педагогических наук Раушан Джереновой предстояло выдержать экзамен перед экспертной комиссией, в которую вошли ведущие специалисты управления образования области. За 15 минут каждая из них должна была ответить на девять вопросов, касающихся нормативно-правовых актов и Конституции РК, организации учебно-воспитательной работы в школе. Уже потом члены комиссии за закрытыми дверями суммировали оценки за ответы, приплюсовав к ним наличие у претендентов ученой степени, наград, стаж работы и деловые качества.
В итоге в конкурсе победила директор СШ № 116 им. Нурпеисовой А. Сахова. Она и заняла директорское кресло в одной из центральных школ в системе образования города. Это далеко не рядовое учебное заведение, оно имеет большую историю и крепкие традиции. И прежде всего в плане внедрения полиязычия, о чем в последние годы неустанно твердит Министерство образования и науки страны. И хотя есть мнение, что это уже далеко не та школа, что была раньше, она пользуется популярностью у шымкентцев и входит в сотню лучших в стране. Кое-что из наработанного десятилетиями оказалось утраченным, кое-что наоборот появилось. К примеру, Балхия Комекбаева сделала очень многое, чтобы углубить изучение государственного языка. Так что при умелом руководстве накопленный опыт и отработанные методики по внедрению полиязычия могут стать хорошим подспорьем при переходе на массовое преподавание предметов на иностранном языке.
Четверть века учебным заведением руководила Людмила Белоусова, продолжившая традиции по углубленному изучению иностранных языков, заложенные ее предшественниками Галиной Звоновой и Олегом Дроздом. Уже в начале 1970-х годов прошлого столетия в этой школе было реальное трехъязычие – некоторые предметы преподавались на английском языке. Если, к примеру, говорить о физике, то ее в казахских и русских классах в объеме школьной программы изучали на родном языке, а два раза в неделю были факультативные занятия на иностранном. На них дети постепенно осваивали термины на английском языке, закрепляя при этом полученные на уроках базовые знания. Ну а такие предметы, как история и литература Англии, всеобщая история, а со временем экономика, технический перевод, преподавались исключительно на английском.
Л. Белоусова пошла дальше, постепенно введя в школе изучение немецкого, французского и даже корейского языков. Многочисленные выпускники 8-й школы еще в советские годы уверенно открывали двери иностранных вузов, отправляясь учиться за рубеж по обмену. Причем не только в англоязычные страны. Высшим достижением стало получение статуса ассоциированной школы ЮНЕСКО при ООН, которого учебное заведение удостоилось за вклад в развитие образования, в том числе полиязычия. Блестящее знание английского языка позволяло Людмиле Николаевне не только контролировать и координировать образовательную систему, но и быть внутри процесса по изучению иностранного языка, предлагать новые методики преподавания и постоянно совершенствовать изучение иностранных языков.
Этот небольшой экскурс в историю школы, которая одной из первых в Южном Казахстане получила директора по конкурсу, я сделала неспроста. Дело в том, что в резюме победительницы А. Саховой в графе «знание языков» значится «казахский, русский, немецкий со словарем». Если бы Айнур Алибековна пришла руководить обычной школой, на этот момент можно было бы и не обращать внимания. Но в этом конкретном случае имеем дело с единственной в городе специализированной школой с углубленным изучением английского языка! Добавлю, что вторая претендентка на директорское кресло английским языком владеет свободно.
То, что новый директор школы, накопившей в свое время огромный опыт по изучению иностранных языков, ни одним из них не владеет, стало новостью для начальника областного управления образования. Он тут же затребовал у помощника анкету только что назначенного директора и, убедившись, что в ее багаже действительно «немецкий со словарем», мгновенно нашел выход, заявив: «Обяжем до нового года выучить!» Так что вопрос решили, что называется, не выходя из кабинета. Похоже, ничуть не смущает этот факт и председателя комиссии, заместителя руководителя департамента образования ЮКО Раушан Эргашову. Ее аргумент: знание иностранного языка не включено в квалификационные требования и не является обязательным для претендента на директорское кресло. Да и, дескать, не все директора школ, в которых углубленно изучают иностранные языки, владеют ими. Впрочем, на мою просьбу назвать такие специализированные школы, где директора не «дружат» с иностранным языком, чиновница затруднилась с ответом. Мне же кажется, что даже если такие школы и есть, так это скорее минус нашей системы образования. И уж точно подобные факты не приближают, а отдаляют от реального введения в школах страны трехъязычия. Знание иностранного языка для руководителя специализированной школы-гимназии по изучению английского языка, на мой взгляд, необходимо по умолчанию.