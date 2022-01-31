В дни кровопролития в Казахстане стали известны невероятные обстоятельства – ветеран КНБ Общество 3742 Ержан Исакулов, генерал-майор, ветеран органов Комитета национальной безопасности, доктор политических наук

«Январская трагедия» 2022 года, несомненно, останется как одно из самых трагических событий в истории нашей страны.



Наше общество и государство прошли через опасное и суровое испытание. Президент объявил режим чрезвычайного положения, принимал оперативные решения, давал жесткие и решительные приказы об отражении террорис­тических атак на государственные здания в областных центрах и мегаполисах, круглые сутки находился в своей резиденции в Акорде, лично следил за всем происходящим в стране, открыто и своевременно информировал общественность о принятых им решениях и их результатах, показал свою решимость и твердость, взял всю ответственность на себя. В результате этого и благодаря самоотверженности сотрудников силовых структур, верных присяге, удалось сохранить честь страны и государственность. Был отменен режим чрезвычайного положения, страна вернулась к нормальной жизни, укрепилось доверие народа к власти. Произошедшее в нашей стране кровавое событие вызвало глубокую обеспокоенность мировой общественности.



В 30-летней истории Казахстана такая смута повторяется уже в третий раз, но последняя очень сильно отличается от первых двух. Она, по словам Президента, была совершена прибывшими из-за рубежа террористами и их пособниками внутри страны, имею­щими специальную подготовку, и произошла почти одновременно в 10 областных центрах и двух мегаполисах республики. В ходе массовых беспорядков многие погибли, были ранены, а зачинщики арестованы, ущерб государству и бизнесу составил около 2–3 миллиардов долларов.



В те дни кровопролития стали известны невероятные обстоятельства. Председатель Комитета национальной безопасности, обеспечивающий безопасность страны, и два его заместителя были арестованы по подозрению в государственной измене и попытке насильственного захвата власти. Выяснилось, что руководители некоторых областных и городских департаментов КНБ вместо того, чтобы дать отпор вооруженным террористам, имея для этого в своем арсенале дос­таточное количество оружия, побросали их и секретные докумен­ты, сбежали с рабочих мест. Некоторые руководители силовых структур и региональных властей проявили свою несос­тоятельность, побоялись даже выйти в народ. А некоторые из них в те кровавые дни спрятались и вообще не приходили на работу.



Сейчас идет следствие, в ходе которого будут выявлены все причастные к мятежу должностные лица КНБ и конкретные люди, совершившие вооруженное нападение на государство и мирное население. Безусловно, будет дана объективная правовая и политическая оценка действиям или бездействию этих лиц во время массовых беспорядков.



Вся моя сознательная жизнь была связана с КНБ, от рядового уполномоченного вырос до заместителя председателя КНБ по кадрам. Был членом Комитета по обороне, безопасности и меж­дународным делам Мажилиса Республики Казахстан IV созыва. Служил в руководстве Главного управления военной разведки Министерства обороны. Поэтому могу сказать, что события, произошедшие в январе этого года, очень сильно ударили по имиджу органов КНБ, с болью и тревогой были восприняты личным составом и ветеранами. Наш мудрый народ говорит, что в таком случае «Тас түскен жеріне ауыр» (букв. камень тяжел там, куда он упал), то есть беда тяжела тому, на кого она свалилась. Очевидно, что январское событие останется черным пятном в истории КНБ, которое невозможно будет стереть из памяти.



Тем не менее я уверен, что большая часть сотрудников КНБ верна своей присяге. Ведь всем известно, что наша страна в целом в течение последних 30 лет жила мирно, стабильно и спокойно. Никто не может отрицать того, что в этом был огромный вклад органов КНБ.



Несомненно, вопросы, которые возникали у многих наших соотечественников о причинах смуты, которая не раз происходила в нашей стране, меня тоже очень волновали. Почему такие события продолжают повторяться? Почему из двух предыдущих событий не извлекались необходимые уроки, почему еще тогда не принимались соответствующие меры? Почему такие события все время происходят с участием высокопоставленных руководителей КНБ? В чем причина всего этого?



На мой взгляд, причин тому несколько, самая главная из них – это отсутствие механизмов, которые позволяют повседневно и системно контролировать работу КНБ.



Известно, что в нашей стране силовые структуры подчиняются непосредственно Президенту. А самым мощным из них является Комитет Национальной безопас­ности, так как по действующему закону ведет оперативную работу по многим направлениям и сферам жизни общества и государства, а также практически во всех силовых органах и докладывает Главе государства обо всем происходящем. У других силовых структур таких прав нет.



Председателя КНБ подбирает и назначает только Президент Республики Казахстан. Для этого Глава государства вносит предложение в Парламент. В случае если депутаты поддержат эту кандидатуру, Президент назначает его на должность, и тот получает неограниченную власть. Если этот человек истинный патриот, достоин оказанного ему доверия, обладает всеми необходимыми личными и деловыми качествами, соответствующим образованием, профессиональным и жизненным опытом, то возглавляемый им КНБ может успешно работать и выполнять возложенные на него задачи. В противном случае национальная безопасность не будет обеспечена на должном уровне, и такие назначения приводят к различным негативным последствиям.



Известно, что в нашей стране в течение последних 20 лет вошло в привычку назначать руководителями КНБ и других силовых структур так называемых «политических тяжеловесов». Такие руководители не знают кадров и особенностей работы силовых структур, не способны адекватно оценивать проблемы, возникающие в конкретной ситуации в разных направлениях деятельности и в целом в стране, не могут ставить задачу перед личным составом, давать необходимые поручения в соответствии со сложившейся ситуацией и надлежащим образом контролировать их исполнение. Они, как правило, приводят с собой верных только им людей и назначают их на основные и ключевые руководящие должности, слушают только их, делают то, что приходит им на ум (то есть то, на что они способны), диктуют свои условия, при этом не соблюдают требования закона и основных нормативно-правовых документов, необходимых для качественного выполнения работ.



Кадровая политика искажается, забывается принцип меритократии, знающие и опытные специа­листы, несмотря на то, что они годами находятся в кадровом резерве, остаются на прежних должностях, их не передвигают по служебной лестнице. Но зато на ответственные руководящие должности назначаются неграмотные, некомпетентные люди, которые не могут связать два слова, даже не понимают сути оперативной деятельности. Такие руководители осуществляют ненужные реформы и изменения. Как следствие, агентурная работа, связанная с поиском и добыванием информации, необходимой для выполнения главной задачи по обеспечению национальной безопасности, проводится не сис­темно и не на должном уровне. Много информации, требующей оперативных решений и действий, недооценивается или игнорируется. Вместо этого имеет место имитация бурной деятельности и бумажная волокита. Таким образом, такое учреждение становится государством внутри государства, которое не подлежит контролю. Все это приводит к деградации кадров, упадку нравственности и равнодушию.



Поэтому сотрудники силовых органов допускают факты злоупотребления служебным положением, различные правонарушения и коррупцию.



О таких негативных моментах в деятельности органов КНБ, как правило, Глава государства не может знать своевременно, потому что комитет – это особое и очень закрытое учреждение. Его сотрудники подчиняются только воинскому уставу, приказам и правилам. Один сотрудник не знает, чем конкретно занимается другой сидящий рядом с ним его сослуживец, и не должен знать. Поэтому невозможно быть полностью осведомленным о том, что происходит внутри огромного органа, и своевременно давать соответствующую оценку. Кроме того, первый руководитель органа и его доверенные лица, обладающие неограниченной властью, если им чужды чувства патриотизма, человечности, если они не имеют четких жизненных позиций и склонны к коррупции, становятся марионетками, выполняющими волю определенных политических сил или олигархов, следуя за ними, идут на различные преступления и даже пытаются совершить госпереворот. Такие факты в будущем могут иметь место не только в деятельности органов КНБ, но и со стороны других силовых структур. Власти должны понимать это, извлекать соответствующие уроки и принимать все меры для того, чтобы не допускать повторения таких фактов в будущем.



Как уже отмечалось, за годы независимости в нашей стране неоднократно предпринимались попытки государственного переворота. Трехкратное повторение чего-либо, как говорят ученые, является закономерностью. Поэтому 11 января этого года Президент дал поручение полностью пересмотреть систему национальной безопасности и 27 января провел заседание Совета безопасности по этому вопросу. Это решение Президента очень правильное и, безусловно, будет поддержано со стороны личного состава силовых структур.



По-моему, будет правильно, если лица, выполняющие данное поручение Президента, при подготовке и реализации указанной реформы, учтут некоторые проблемы, не повторят прежних ошибок. Ведь наша 30-летняя история очень хорошо показала, что реформа должна осуществляться не ради реформы. Известно, что до настоящего времени в наших силовых структурах проводилось бесчисленное количество реформ. Каждый вновь назначенный руководитель начинал свою работу с реформы. К примеру, только внутри самого КНБ многократно разделялись и объединялись основные структуры, появлялись новые, но через некоторое время исчезали. Конечно, у каждой реформы есть свои положительные и отрицательные стороны. В пос­ледние годы Сырбар (внешняя разведка), Пограничная служба, Агентство правительственной связи и другие структуры, которые только начали формироваться как вполне самостоятельные ведомства, были возвращены в состав КНБ. Таким образом, он снова «стал государством внутри государства». Люди даже боялись назвать имя главы этого «государства». В конце концов, все это привело к январской трагедии.



Как известно из мировой и отечественной практики, самая правильная реформа – это реформа, которая может эффективно и ­реально работать на нужды государства и общества. Если нет таковой, то будет нанесен огромный ущерб и государству, и гражданам.



Я считаю, что в нашей стране одним из основных принципов национальной идеи должно быть обязательное извлечение уроков из прошлого и реальные цели на будущее. Только тогда общество и государство смогут стать единым целым и достичь поставленных целей.



А что касается вопроса о том, что нужно сделать для того, чтобы в будущем избежать всевозможных смут, угроз и негативных ситуаций, у меня есть конкретные предложения.



Как уже отмечалось, в нашем государстве силовые структуры подчиняются непосредственно Президенту. Но из-за отсутствия рабочих органов и необходимых механизмов, позволяющих свое­временно знать и оценивать повсед­невную работу силовых структур, в их деятельности и впредь будут иметь место пренеб­режение национальными интересами, нарушение присяги и закона. В результате чего возникает недоверие населения к власти. Поэтому повседневная деятельность всех силовых структур в нашем государстве требует тщательного и системного надзора. Такие системы существуют во многих странах мира. Например, в США их работу контролируют специальные комиссии конгресса и сената. Также в этой стране в основных государственных органах существуют десятки разведывательных и контрразведывательных структур. Во многом они дуб­лируют деятельность друг друга. Поэтому между ними существует острая конкуренция. В результате этого безопасность страны обеспечивается на должном уровне. Угрозу, которую одна структура не заметила, может выявить другая.



Следует отметить, что за годы независимости была предпринята попытка сформировать такую систему и в нашей стране. Но, как было показано выше, через некоторое время все вернулось в свое старое русло. В настоящее время для нашей страны самым верным решением было бы, на мой взгляд, создание в составе Совета безопасности при Президенте РК постоянной и спе­циальной комиссии, состоящей из опытных специалистов, а также Ситуационного центра. Они должны на системной основе следить за ежедневной работой силовых органов, при необходимости свое­временно и всесторонне проверять их работу и докладывать результаты Совету безопасности. А Совет безопасности должен своевременно делать из них выводы, принимать необходимые решения и обеспечивать их полную реализацию. К этой работе также должны быть привлечены комитеты по обороне, безопас­ности и международным делам обеих палат Парламента. Кроме того, необходимо пересмотреть существующие функции КНБ, не допускать их к проверке и расследованию коррупционных и экономических преступлений.



В последние годы среди госслужащих участились факты, связанные с коррупцией и нарушениями закона, которые уже приобретают необратимый характер. Вместе с тем в последнее время становится все более очевидным, что многие высокопоставленные должностные лица и ответственные работники уклоняются от решения повседневных проблем и боятся взять на себя ответственность. Кадровый резерв не работает, в учреждениях здравоохранения и основных отраслях экономики не хватает кадров, а образованные люди уезжают за рубеж, на многие ответственные должности назначаются молодые специалисты, не имеющие жизненного и профессионального опыта. Все это говорит о неправильном проведении государственной кадровой политики. Сотрудники, занимающиеся кадровыми вопросами в государственных органах, как правило, не имеют специальных знаний и не знают, как осу­ществлять кадровые процессы.



Поэтому для повышения уровня кадровой политики страны необходимо провести серьезные изменения, пересмотреть все проведенные реформы в этой сфере. В известных вузах республики необходимо готовить специалис­тов, в совершенстве владеющих кадровыми вопросами. Каждый конкурентоспособный гражданин страны должен быть в центре внимания отдела по государственной службе и кадровой политики Администрации Президента, зачислен в кадровый резерв. Им надо создать соответствующие условия для продвижения по карьерной лестнице в соответствии с их опытом, знаниями и квалификацией. Также необходимо обеспечить их социальную защиту и системную ротацию, следить за ходом работы, связанной с повышением их профессионального уровня, чтобы при их отборе и назначении на должности не нарушался принцип меритократии, не допускались коррупционные и другие правонарушения.



Молодежь, получившая образование за рубежом на государственные средства, должна находиться на государственной службе не менее десяти лет. Только тогда не будет кадрового дефицита, назначений одних и тех же лиц по кругу на ответственные государственные должности и нарушений закона. В целом эта сфера должна находиться под очень жестким контролем на уровне государства, должна проводиться единая, понятная и системная кадровая политика.



В настоящее время, по заявлению Президента, ситуация в стране стабильная. Но, по моему мнению, до полного восстановления мирной жизни необходимо максимально правильно и эффективно использовать наиболее способных руководителей, несмотря на некоторые недостатки в работе, при отсутствии данных об их предательстве и бездеятельности во время январских событий. Так как многие из них хорошо знают ситуацию и людей, руководящих государственными органами и в регионах. При наличии должного надзора со стороны вышестоящих органов власти и управления они могут быстро и правильно решать проблемы. А новому руководителю потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с ситуацией и правильно решить нужные ­вопросы.



Глава государства продолжает открыто заявлять обо всех проб­лемах в стране, и его слова не расходятся с делами. Наш мудрый народ с давних времен умел быстро сплотиться в особо критические моменты жизни страны и справиться с возникшими трудностями. Поэтому призываю соотечественников сплотиться вокруг Пре­зидента и поддержать его решения о реформе системы безопасности, а также социально-экономической и политической жизни страны.

