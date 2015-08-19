Жансая, Петя, Елдар, Азиза, Ваня, Аружан… Вчера для ребят разного возраста из четырех школ города гостеприимно распахнула двери редакция общенациональной газеты. Мы были искренне рады встретить их, стараясь при этом создать по-настоящему праздничную атмосферу.А они – вихрастые, с косичками, кареглазые, русоволосые, серьезные и улыбающиеся – дружной гурьбой внесли заметное оживление в размеренную рабочую обстановку творческого коллектива. Вместе с детьми гостями «Казправды» стали и их родители, в основном, конечно, мамы.Большинству из них сложно самостоятельно «экипировать» ребенка в школу. Протянуть руку помощи таким семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, – вот основной посыл благотворительного проекта, в рамках которого за эти 8 лет только в Астане более 30 тыс. детей была оказана материальная помощь на общую сумму 276 млн 835 тыс. тенге, в том числе за счет спонсоров и меценатов – 97 млн 731 тыс. тенге.В вопросе о том, как помочь малышам из многодетных и малообеспеченных семей, казправдинцы пришли к единому мнению загодя. Было коллегиально решено, что редакция выделит каждому из 12 детей по 50 тыс. тенге, точнее, приобретет на эту сумму необходимые для школы вещи. Кому-то в первую очередь требовался школьный костюм, другие не успели обзавестись спортивной формой, у третьего не оказалось ранца, обуви… Разумеется, как и в любой бухгалтерии, учета при таком «шопинге» требовал каждый потраченный на покупку учебных принадлежностей тенге.Впрочем, в ходе состоявшейся в редакции встречи на материальной составляющей никто внимание не акцентировал. Тепло приветствуя юных гостей и их старших родственников, председатель правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» Александр Тараков упор сделал на другом богатстве – прочных знаниях и навыках, которые помогут детям стать грамотными, а в будущем – самостоятельными, успешными людьми. Для этого требуется одно: хорошо учиться, отметил он.Руководитель АО вкратце ознакомил ребят с историей главной газеты страны, с которой в свое время активно сотрудничали известные талантливые журналисты Ольга Берггольц, Павел Кузнецов – известный переводчик Жамбыла, а также Михаил Зощенко, Кукрыниксы, Сергеев-Ценский, Ольга Форш, Константин Симонов, Константин Паустовский.Гости узнали о том, что, помимо печатного издания, у «Казправды» есть электронная версия, выходящая и на английском языке. Редакция выпускает и книги, многие из которых, посвященные знаменательным датам, давно используют в школах учителя при проведении факультативов и классных часов. По экземпляру одной из них, выпущенной к 70-летию Великой Победы, ребята получили в подарок.– Я вам желаю успешной учебы. А вашим родителям – радоваться, глядя на вас, – пожелал собравшимся Александр Тараков, вручая наборы школьных принадлежностей.…Увесистый пакет с логотипом «Казахстанской правды», в котором проглядывались коробка с яркими кроссовками и одежда, слегка смущаясь, получила из рук руководителя республиканской газеты Аружан Молдабекова, которая пришла на встречу вместе с бабушкой Камилой.Уверенно пожал руку, принимая подарки, шестиклассник Ваня Марчевский. Шустрый мальчуган не только хорошо учится, но и успешно занимается боксом в спортивной школе.– У меня теперь есть все, что нужно, даже рубашка с бабочкой и ремень, – с гордостью заявил он. – И портфель – самый лучший, под цвет формы...По словам многодетной мамы Светланы Поповой, у которой меньше чем через две недели в школу пойдут пятеро детей, сумма, которую ей необходимо было бы затратить на сборы детишек в школу, составляет порядка 150 тыс. тенге. И то при режиме жесткой экономии.Для семьи, в которой финансовое благополучие зиждется на зарплате папы-педагога и на ежемесячном пособии на детей в общей сумме 11 тыс. 600 тенге, такие затраты неподъемны. Потому о помощи, оказанной «Казахстанской правдой», Светлана отзывается как о неоценимой.– Мы очень благодарны вашему изданию, во-первых, за неравнодушие к проблемам многодетных семей. И конечно, за такой нужный и своевременный подарок, который здорово выручит нашу семейную казну, – отметила она.Первого сентября Поповы проводят в школу своих чад: Настеньку – в первый класс, Кирилла – в третий, Петю – в пятый. В семье, кроме того, два старшеклассника – дочь с ласковым именем Забава пойдет в девятый и Владислав – в 11-й класс. А еще Светлана, кстати, мать-героиня, обладательница знака «Алтын алқа», с супругом Андреем давно уже бабушка и дедушка пятерых замечательных внуков, которыми их одарили старшие женатый сын и замужняя дочь.Испытанием для семейного бюджета школьные сборы из года в год становятся и для Жанары Оспановой. Она одна воспитывает сына Амира, который нынче пойдет в 8-й класс. Потому женщина и не скрывает чувства благодарности за очень ощутимую, по ее словам, поддержку.Костюм, спортивная форма, кроссовки, канцелярские товары… Да это же целое богатство, и вряд ли я сама смогла бы это все приобрести перед учебным годом, признается мама школьника. Тем временем Амир делится с журналистами тем, что ждет 1 сентября с нетерпением: у него много друзей, он обожает рисовать и увлекается изготовлением фоторамок из бамбука.Азиза Ермуратова, которой на прошлой неделе исполнилось 15 лет, среди собравшихся детей старшая. Она тоже из неполной семьи. Папа, работавший шахтером, много лет назад погиб. Мама Гульшат, торгуя на рынке, тянет семью как может, при этом еще и оплачивает съемную квартиру. С вещами нередко выручают родственники: то блузку подарят, то курточку пришлют, обувку какую.Однако не всегда секонд-хэнд устраивает девочку-подростка, у которой формируются свои взгляды на модели и фасоны одежды. Потому предложению выбрать на свой вкус и по размеру школьные вещи, среди которых пуховик, спортивная толстовка, блузка, закрытые ботинки на осень, Азиза была очень рада.Не скрывали восторга и другие ребята, которые в атмосфере школьного духа, витавшего вчера в стенах «Казправды», под аплодисменты получили подарки. Завершилась встреча на доброй ноте – родители в ответном слове искренне поблагодарили издание за весомую поддержку, сами же ребята пообещали хорошо учиться.фото Игоря БУРГАНДИНОВА