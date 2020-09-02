В добрый путь!

Среди наиболее активных и пос­тоянных участников республиканской акции «Дорога в школу» всегда были и остаются сотрудники департамента государственных доходов по Акмолинской области.

В этот раз в рамках традиционной акции они оказали помощь первокласснице специализированной гимназии полиязычного обучения № 3 им. М. Габдуллина Раяне Газиз, для которой были приобретены необходимая одеж­да, обувь и канцелярские принадлежности.

– Помощь ваших сотрудников для нас как нельзя кстати, ведь, как известно, на сборы ребенка в школу уходят немалые деньги, – говорит мама Раяны Бибигуль Мешитбаева. – Спасибо за чуткость и внимание, за ваши добрые дела.

Доброго пути в мире знаний, Раяна!