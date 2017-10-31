​В добрый путь!

Жубаныш Байгуринов

Его открытие имеет, безусловно, огромное значение для развития торгово-экономических отношений между приграничными соседями, увеличения транзитного грузопотока между Европой и Азией. Сегодня интенсивность движения по новой международной трассе на выез­де к границе РФ из Актобе, как показывает анализ, составляет более 10 тыс. машин в сутки.

Оно и понятно, дорога в этом направлении имеет выход на Уральский регион, Челябинск, Башкирию, Татарстан, Оренбург… По прогнозам, к 2020 году этот показатель возрастет до 20 тыс. в связи с вводом новых дорог в РК, таких как Центр – Запад, Центр – Восток, Центр – Юг, Центр – Север. Впрочем, грузопоток уже идет из Турции, Польши, Беларуси, Китая… Выгодность движения по данному международному маршруту не скрывают водители фур – он значительно сокращает транс­портировку, что очень удобно для доставки скоропортящихся грузов, товарообмена из самых дальних рейсов. Ввод в строй обновленного участка федеральной трассы до границы РК теперь позволит одновременно разгрузить и пункт пропуска «Сагарчин» в Оренбуржье.

Стоит отметить, что крупнейший проект по строительству международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай реализуется по инициативе Президента РК по территориям Китая, Казахстана и России. Общая его протяженность составляет 8 500 км, из них 2 800 км пути проходят по территории РК, 2 200 км – по территории РФ.

С приграничным российским регионом актюбинцев связывают еще несколько веток. Одна из них – дорога Актобе – Орск, где в настоящее время ведется капитальный ремонт. Кроме того, актюбинская сторона планирует начать ремонт дороги от поселка Жиренкопа через город Соль-Илецк. Данный проект также имеет немаловажное значение.

Открытие КПП «Жиренкопа – Первомайское» на постоян­ной основе уменьшит путь транзита транспорта на 111 км до границы РФ для жителей 4 районов с населением почти в 100 тыс. человек. Увеличится тем самым и объем взаимной торговли между Мангис­тауской, Атырауской областями, а также несколькими районами Актюбинской и Оренбургской областей. По прогнозам, грузопоток вырастет в этом направлении до 1 000 автомобилей в сутки.

В частности, за 8 месяцев текущего года товарооборот между регионами составил 171,8 млн долларов, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

