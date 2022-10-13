В Договор о противодействии отмыванию доходов Таможенного союза внесли поправки

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» от 19 декабря 2011 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, данный протокол был подписан 20 июля 2021 года в Москве.

Протоколом внесены изменения в части приведения Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, а также используемыми в них терминологией и понятийным аппаратом.

«Уважаемые депутаты, ратификация рассматриваемого протокола не повлечет социально-экономических и правовых последствий для нашей страны, и не потребует выделения средств из республиканского бюджета», – сказал Ерулан Жамаубаев.