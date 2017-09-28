​В долгах как в шелках

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Алия Искандерова, Уральск

До начала отопительного сезона в Уральске осталось совсем немного, а долги потребителей за тепло и горячую воду перед АО «Жайыктепло­энерго» уменьшились незначительно.

На сегодня сумма, которую горожане задолжали монополисту, составляет 380 млн тенге.

– Задолженность населения за оказанные услуги остается для нас больным вопросом, – отмечает генеральный директор АО «Жайыктеп­лоэнерго» Мурат Байменов. – Нами проводится активная работа по их взысканию: подаем иски, по решению суда налагается арест недвижимого и движимого имущества должников. На сегодня арестованы 54 автомобиля и 491 квартира. Кроме того, гражданам ограничивается выезд за пределы Казахстана – число таких составляет 227. Удерживаются половина заработной платы, пенсии. Принимаемые меры, конечно, непопулярные, но действенные.

При всем этом, по словам руководителя компании-монополиста, все необходимые работы по подготовке к отопительному сезону проводятся своевременно. Все работы на уральской ТЭЦ проведены в срок.

Напомним, из-за долгов потребителей АО «Жайыктеплоэнерго» не может расплатиться с поставщиками газа. По причине чего в июле текущего года «КазТрансГаз Аймак» прекратил поставку энергоносителя на уральскую ТЭЦ, и областной центр почти на 2 недели остался без горячей воды. Ситуацию удалось временно урегулировать, однако долги потребителей по-прежнему велики, и в «Жайыктеплоэнерго» не исключают повторения летнего сценария. 

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