​В Дом малютки – с подарками!

Они приехали к ним с поздравлениями, подарками. Доброе дело вуз решил сделать на собственные средства. Идею организовать Новый год в Доме малютки предложили студенты первого курса факультета общей медицины. Вместе с преподавателями они собрали около 40 тыс. тенге. Арендовали костюмы, транспорт и накупили много мягких игрушек. Первым делом студенты нарядили елку и зал детского дома «Умит». Пос­ле этого организовали праздничный концерт. Детям очень понравились игры, песни и танцы. Студенты нарядились сказочными персонажами: Бабой Ягой, Доброй феей, Барашком и символом Нового года – Обезьяной.

Дети рассказывали стихи и пели песни. Каждому ребенку Дед Мороз и Снегурочка подарили игрушки. Как отметила преподаватель кафед­ры нормальной физиологии Айнур Алишбаева, эта встреча принесла много радости малышам.