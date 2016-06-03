​В «Дони» как дома

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Таким образом власти совместно с руководителями компаний и предпринимателями региона решают проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях. Причем в приоритете устройство малышей, проживающих в новых жилых массивах. Только за минувшие два месяца в областном центре распахнули двери десять частных детских садов на 670 мест.

В канун Дня защиты детей это число пополнилось еще одним детсадом под названием «Дони» в жилом массиве «Заречный-3». Его хозяйка – предприниматель Ляззат Дюсенбаева. Добротный дом она вместе с супругом Болатом строи­ла, безусловно, для собственного комфорта, но, узнав о том, что в парт­нерстве с государством это жилище можно использовать под мини-детсад, тут же согласилась. Подсчитала: выгодно и удобно. В начале текущего года Ляззат получила кредит на 20 млн тенге по программе ДКБ-2020 с субсидированием процентной ставки и с использованием инструмента гарантирования залога. На полученные средства и переоборудовали строящийся дом под дошкольное учреждение согласно всем нормам и требованиям, приобрели детскую мебель, благоустрои­ли двор с детскими площадками. Теперь «Дони» может принять до ста и более малышей. Уже произведен набор в две группы.

Мамы и папы детишек с ближайшей округи не скрывают своей радос­ти: детсад рядом, в двух шагах от дома. А до этого приходилось ехать чуть ли не в центр города. За питание ребенка родители платят всего 11 тыс. тенге, остальную сумму оплаты взяло на себя государство. При поддержке городского отдела образования в новом мини-детсаду уже приняли на работу 11 квалифицированных специалис­тов – педагогов, нянек, медсестру, хореографа, психолога… Детишек здесь будут обучать на трех языках: казахском, русском, английском.

Ляззат Дюсенбаева намерена в скором времени открыть также ясельную группу. Вход туда будет отдельный. На цокольном этаже планирует построить бассейн. По словам руководителя регионального филиала фонда «Даму» Жедельбека Мурзагалиева, заявки на открытие мини-детсадов на основе государственно-частного партнерства от предпринимателей продолжают поступать. За счет этого лишь в текущем году есть возможность обеспечить местами в мини-садиках более 2 000 малышей. Появятся и дополнительные новые рабочие места.

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