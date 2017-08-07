​В доверительное управление

Вторые выборы сельских акимов стартовали в Казахстане. С 4 по 24 авгус­та в 14 регионах страны будут избраны 1 413 глав администраций городов ­районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа. Руководители акиматов этого уровня избираются по итогам голосования депутатов маслихатов за кандидатов, представленных акимом региона после консультации с местным сообществом.

Первая широкомасштабная кампания по выборам сельских акимов состоялась в Казахстане в 2013 году. Но процесс развития местного самоуправления начался в республике намного раньше: в нынешнем году тренду формирования развитых, самодостаточных местных органов управления исполняется уже 10 лет.

Впервые Глава государства поставил соответствующую задачу в Послании 2007 года. Основная ее суть – модернизация всей системы государственного управления и децентрализация власти.

«Главная цель политических преоб­разований для нас – это движение к такой современной демократической форме власти, которая сможет обеспечить наиболее эффективную систему управления обществом и государством, одновременно сохраняя политическую стабильность в стране и обеспечивая все конституционные права и свободы наших граждан», – отметил Нурсултан Назарбаев в Послании «Новый Казахстан в новом мире».

Президент уже тогда отмечал, что акимы должны выполнять роль Правительства на местах – курировать вопросы здравоохранения, образования, общественного порядка, заниматься пропагандой политики государства, планировать формирование местного бюджета и его расходы.

Заданное в 2007 году направление децентрализации, движения от центра к регионам неизбежно должно было привести к развитию сильной системы местного самоуправления. Более четко и конкретно ее контуры были обозначены уже в Послании Президента 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс состоявшегося государства», в котором сформулирована концепция развития МСУ.

«В 2013 году мы должны принять конкретные меры по разграничению ответственности и полномочий между центром и регионами, усилить местные исполнительные органы, – отмечал Глава государства в Послании 2012 года. – Полномочия органов власти на местах будут подкреплены финансовыми и кадровыми ресурсами. Общество и граждане должны быть непосредственно вовлечены в процесс принятия государственных решений и их реализацию. Через органы местного самоуправления нужно предоставить населению реальную возможность самостоятельно и ответственно решать вопросы местного значения».

Тогда же Президент принял решение ввести выборность аульных акимов через маслихаты, выборы были запланированы на следующий год.

«Настало время гражданам активно вовлекаться в решение насущных вопросов на местах, контролировать работу местных органов власти», – подчеркнул Глава государства.

В конце июня 2013 года в силу вступил Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления». А уже 10 июля Центризбирком объявил о проведении выборов акимов в августе 2013 года.

В ходе первой кампании в стране было избрано 2 457 акимов: 47 – городов районного значения, 2 101 – сельских округов, 119 акимов поселков, 190 акимов сел.

Второй «круг» выборов предусматривает избрание 1 413 глав сельских администраций. Большинство из них избирается в связи с истечением 4-летнего срока полномочий. Также учитывается упразднение ряда сельских округов и досрочное прекращение полномочий некоторых руководителей, преемники которых уже были избраны ранее.

После первых выборов акимы во многом работали по старинке, им дали право только формировать доходные источники контрольных счетов наличности на основе платы за размещение наружной рекламы, штрафов за административные правонарушения, доходов от аренды госимущества. Затем на уровень сельских округов были переданы поступления от шести видов налогов – индивидуального подоходного, налогов на имущество с физических лиц, на землю с физических и юридических лиц и на транспорт с физических и юридических лиц.

Но в этот раз уже с нового года многим сельским акимам предстоит освоить бюджетирование четвертого уровня. Им самим придется планировать бюджет, а также, проконсультировавшись с местным сообществом, распределять расходы.

Самостоятельные бюджеты четвертого уровня внедряются с 1 января 2018 года для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек, а с 1 января 2020 года – повсеместно. Это означает, что акимам на местах придется более ответственно подходить к выполнению своей работы, ведь то, как расходуются средства, теперь контролируют сходы сельчан и советы старейшин. Руководитель также должен постоянно повышать уровень экономических знаний, изучать рынки сбыта, расценки поставщиков, законодательство и еще огромный пласт информации, от которой будет зависеть развитие округа. Сельчане, в свою очередь, все больше вовлекаются в процесс принятия решений, значимых для округа, в общественный контроль за деятельностью государственных органов.