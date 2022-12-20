В ДП Алматинской области прокомментировали информацию об обысках у Рустама Абдрахманова

В соцсетях появилась информация, что у заместителя начальника Департамента полиции Алматинской области Рустама Абдрахманова провели обыски в рамках уголовного дела. В ДП региона прокомментировали эту информацию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: facebook.com/rustam.abrakhmanov

Об обысках рассказал в своем Telegram-канале политолог Ербол Едилов.

«По информации некоторых источников, в рамках уголовного дела ОПГ Елдоса Коспаева по кличке Людоед прошли обыски по месту жительства и работы заместителя начальника Департамента полиции Алматинской области полковника полиции Рустама Абдрахманова», – уточняется в сообщении.

Говорится, что также были допрошены сотрудники негласных подразделений ДП и отдельные руководители среднего звена Министерства внутренних дел РК.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области прокомментировали информацию.

«Дело ведут другие госорганы. У него не проводился обыск, он не является подозреваемым. Статус его – свидетель. Он официально работает, не отстранен», – говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря 2022 года Агентство РК по финансовому мониторингу задержало журналиста Михаила Козачкова. Он подозревается в пособничестве организованной преступной группе Е. Коспаева, совершавшей рейдерские захваты.