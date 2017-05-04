В ДТП с участием "скорой" погиб заслуженный тренер РК по боксу Газиз Жакупов

Закон и Порядок
29 апреля в Усть-Каменогорске  автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП 40-летний водитель легковушки получил многочисленные травмы и в ночь на 1 мая скончался в больнице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на yk-news.kz.

В информации отмечается, что "скорая" везла пациента с приступом астмы из Глубоковского района в город.

"Я ехал со стороны Согры по проспекту Абая со включенными мигалкой и сиреной. Около 16:20 я подъехал к перекрестку с улицей Ворошилова. Зеленый сигнал светофора начал мигать, и я завершал движение через перекресток уже на желтый. На улице Ворошилова водители продолжали стоять и пропускали меня. Но внезапно справа на перекресток выехал легковой автомобиль. Я даже не сразу его заметил, как вдруг произошел удар. Дальше ничего не помню, – рассказал свою версию событий 48-летний водитель неотложки Кайрат Каримов.

Как уточнили в управлении внутренних дел Усть-Каменогорска, легковая машина двигалась по улице Ворошилова со стороны улицы Алма-Атинской. Когда автомобиль выехал на перекресток, в левый его бок врезалась карета неотложки.

По данным администрации больницы Глубоковского района, скорость служебного автомобиля в момент ДТП не превышала 64 километров в час. "Машины скорой медицинской помощи оснащены системой GPS, позволяющей отслеживать скорость автомобиля и его местоположение", – пояснил главный врач Центральной районной больницы Глубоковского района Кайрат Беделманов.

Восстановить полную картину произошедшего предстоит правоохранительным органам.

Как сообщили в управлении спорта ВКО, погибшим водителем легкового авто был заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу Газиз Жакупов.

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