В Дубае "лучшему учителю в мире" вручили миллион долларов





Премия фонда Санни Варкея вручается под патронажем вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Бизнесмен индийского происхождения Санни Варкей основал крупнейшую на Ближнем Востоке сеть частных детских садов и школ GEMS Education. Также Табичи известен тем, что отдает большую часть своей зарплаты на помощь бедным.

Тридцатишестилетний Питер Табичи является учителем естественных наук в сельской средней школе в Кении. По словам организаторов премии, на всю школу, в которой работает победитель конкурса, есть только один компьютер, и на одного учителя приходится 58 учеников.