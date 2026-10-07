В Дубае создадут лифт с рекордной высотой подъема более 600 м

Мирового лидера в области производства лифтов и эскалаторов корпорацию KONE выбрали партнером по оснащению небоскреба Burj Azizi в Дубае (ОАЭ) современными системами вертикального транспорта People Flow. Планируемая высота башни составит 725 метров, и после завершения строительства она войдет в число самых высоких зданий мира, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Для Burj Azizi KONE поставит технологии из своей новой линейки решений для высотных зданий. Они предназначены для обеспечения рекордной высоты подъема лифтов и рассчитаны на здания высотой значительно более одного километра. В Burj Azizi лифт KONE MiniSpace должен совершать один из самых длинных непрерывных подъемов в мире, преодолевая расстояние 631,5 метра.

Проект предусматривает установку 59 лифтов и 15 эскалаторов, при этом скорость движения лифтов достигнет 10 метров в секунду. Технологии KONE призваны сделать перемещение по башне плавным, интуитивным и эффективным для жильцов, сотрудников, постояльцев отеля и посетителей.

Система управления пунктами назначения KONE Destination Control System, оснащенная технологиями искусственного интеллекта, использует данные о характере пассажиропотока, чтобы адаптировать доступность лифтов к текущему спросу. Согласно результатам моделирования, в часы пик это позволяет сократить время ожидания примерно на 60%.

Подъемные механизмы UMX и технология KONE UltraRope позволят сделать ключевые компоненты лифтовой системы более легкими и компактными. Электромеханические системы безопасности и аккумуляторные технологии повышают устойчивость и надежность работы лифтов. В совокупности эти решения уменьшают движущуюся массу лифтовой системы, позволяя осуществлять подъем на большие расстояния и достигать рекордных высот при меньших затратах энергии и использовании меньшего количества материалов.