В мире
В Дубае туристам покажут самые дорогие туфли в мире
Самую дорогую обувь из золота с бриллиантами стоимостью 17 миллионов долларов США смогут увидеть туристы в Дубае, сообщает News.day.az
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Туфли украшают два бриллианта по 15 карат, а в окантовке сверкают 236 менее крупных камней.
Эти туфли будут выставлены 26 сентября в Burj Al Arab вместе с недавно выпущенной коллекцией ювелирной обуви, в изготовлении которой использовались бриллианты, рубины, золото и жемчуг.
Новая коллекция включает сандалии стоимостью 25 000 долларов.