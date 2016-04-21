Статьи В духе дружбы и взаимной поддержки

Собеседники отметили особо важное значение недавнего официального визита Президента Нурсултана Назарбаева в Иран, в ходе которого достигнуты крупные договоренности в торгово-экономической сфере. Казахстанско-иранские отношения, которые всегда развивались в духе дружбы и взаимной поддержки, сегодня переживают этап нового роста. Спикеры обсудили проб­лемы региональной безопасности, связанные с активизацией деятельности террористических организаций. Подчерк­нута необходимость скоординированных действий стран региона в борьбе с экстремизмом. К. Токаев пригласил иранских парламентариев принять участие в конференции «Религии против терроризма», которая состоится в Астане 31 мая.

В этот же день председатель Сената К. Токаев встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Спикеры обменялись мнениями о текущем состоянии межпарламентского сотрудничества, процессах региональной интеграции и ситуации в мире. 11 мая состоится официальный визит председателя Совета Федерации в Казахстан.

