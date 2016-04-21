Статьи
В духе дружбы и взаимной поддержки
Собеседники отметили особо важное значение недавнего официального визита Президента Нурсултана Назарбаева в Иран, в ходе которого достигнуты крупные договоренности в торгово-экономической сфере. Казахстанско-иранские отношения, которые всегда развивались в духе дружбы и взаимной поддержки, сегодня переживают этап нового роста. Спикеры обсудили проб­лемы региональной безопасности, связанные с активизацией деятельности террористических организаций. Подчерк­нута необходимость скоординированных действий стран региона в борьбе с экстремизмом. К. Токаев пригласил иранских парламентариев принять участие в конференции «Религии против терроризма», которая состоится в Астане 31 мая.
В этот же день председатель Сената К. Токаев встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Спикеры обменялись мнениями о текущем состоянии межпарламентского сотрудничества, процессах региональной интеграции и ситуации в мире. 11 мая состоится официальный визит председателя Совета Федерации в Казахстан.

Популярное

Все
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Роналду сообщил о смерти сына
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
Уровень отчаяния жертв финансовых пирамид достиг максимума в Казахстане
Народная партия Казахстана: Cтроить новый Казахстан вместе с Президентом
Звезда мирового тенниса поделилась впечатлениями о Казахстане и отборочном турнире Кубка Билли Джин Кинга
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Подозреваемых в шпионаже против Казахстана задержал КНБ
Какие проблемы испытывает казахстанская нефтянка и как можно от них избавиться?
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Скляр прокомментировал призывы отменить утильсбор
Вымогавшего у предпринимателей деньги лидера ОПГ задержали в Павлодаре
Эксперты считают новый курс реформ Токаева взвешенным и нацеленным на либерализацию политической системы
Контролеры отнимают якобы просроченные проездные у детей в Нур-Султане, но так делать категорически нельзя
Смерть алматинского учителя во время тестирования прокомментировал Аймагамбетов
Сохранить то, что осталось от некоторых исторических объектов, отчаянно пытаются жители Актобе
Эксперт НПП Атамекен: Операторы-прокладки – инструмент для несправедливого обогащения
А ты прошел валидацию?
От неблагонадежных туроператоров и изготовителей мебели страдают жители Мангистау
Закон Республики Казахстан
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Указ Президента Республики Казахстан
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Статьи
ЕАЭС: приоритеты безопасности и развития
Статьи
Народная партия Казахстана: Cтроить новый Казахстан вместе …
Статьи
​​​​​​​Не доверяй, а проверяй
Статьи
Утром – деньги... А где стулья?
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021