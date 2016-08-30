​В духе любви к искусству

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фото предоставлено пресс-службой Президента

Глава государства поздравил А. Асылмуратову с назначением, пожелав успехов на новом поприще.

Нурсултан Назарбаев отметил, что академия станет первым высшим учебным заведением в Центральной Азии с полным циклом многоуровневого профессионального хореографического образования.

– Объект выстроен по проекту, удовлетворяющему всем необходимым потребностям. В частности, построены учебные корпусы, жилые комплексы для преподавателей и учащихся, созданы условия для отдыха, предусматривается медицинское обслуживание. Академия располагается возле зоны выставки «ЭКСПО», где будет находиться международный финансовый центр, – сказал Президент.

Глава государства также подчерк­нул, что одной из главных задач нашего общества является воспитание детей и молодежи в духе любви к творчеству и искусству.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что в республике действует большое количество хореографических, музыкальных школ и творческих коллективов, нуждающихся в высококвалифицированных кадрах, сообщила пресс-служба Президента. 

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