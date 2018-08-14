В духе номадов
Аскар Султан
В течение двух дней на ипподроме «Қазанат» проходили отборочные игры по теңге ілу, жамбы ату и аударыспақ. Так, в упорной борьбе первое место по теңге ілу (поднятие монеты на скаку) завоевала команда из Карагандинской области, второе место у павлодарцев, в тройке лидеров – команда из Алматинской области. По жамбы ату (состязание в меткости стрельбы на скаку) лучшими стали представители Восточно-Казахстанской области, второе место у кызылординцев, и на третьем вновь расположилась команда из Алматинской области.