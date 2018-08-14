В духе номадов

В течение двух дней на ипподроме «Қазанат» проходили отборочные игры по теңге ілу, жамбы ату и аударыспақ. Так, в упорной борьбе первое место по теңге ілу (поднятие монеты на скаку) завоевала команда из Карагандинской области, второе место у павлодарцев, в тройке лидеров – команда из Алматинской области. По жамбы ату (состязание в меткости стрельбы на скаку) лучшими стали представители Восточно-Казахстанской области, второе место у кызылординцев, и на третьем вновь расположилась команда из Алматинской области.

Следующие отборочные игры по қазақ күресі, асық ату, тоғыз құмалақ, көкпар пройдут в эти дни уже в Павлодаре. Напомним, что данный фестиваль по национальным видам спорта проводится в течение трех месяцев в четырех регионах страны. Особенность «Ұлы Дала рухы» в том, что фестиваль, который стартовал 4 июля, охватил все регионы нашей страны. К играм номадов на первом этапе проявили интерес свыше 7 тыс. спортсменов из разных регионов. На втором этапе, который пройдет в главном городе страны в начале сентября, приедут уже 250 спортсменов, которые покажут свои навыки и искусство в национальных видах вначале в полуфинальных, а потом и финальных соревнованиях.