В духе партнерства

В ходе встречи состоялся конструктивный диалог по вопросам двустороннего сотрудничества и актуальным точкам взаимодействия в рамках многосторонних форматов.

– Отношения между нашими странами развиваются в традиционной атмосфере взаимопонимания и доверия. Украина – один из важнейших политических и торговых партнеров Казахстана. Благодаря конструктивному диалогу и конкретным договоренностям наши страны достигли нового уровня двустороннего сотрудничества. Позиции двух государств по большинству проблем региональной и международной политики близки и продолжают укрепляться, – отметил А. Судьин.

Поблагодарив О. Демина за вклад в укрепление двусторонних отношений, вице-спикер Сената пожелал ему дальнейших успехов в дипломатической работе.